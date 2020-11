Nhiều nơi ở Quảng Nam bị nước lũ chia cắt

Mưa lớn nhiều ngày khiến nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ngập sâu hơn 1 m và bị chia cắt.

Trao đổi với Zing trưa 11/11, ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết mưa lớn nhiều ngày qua khiến mực nước lũ lên nhanh, nhiều nơi bị chia cắt.

"Tại khu vực Ba Khe, từ xã Đại Đồng đến xã Đại Lãnh, nước lũ dâng cao khoảng 1 m, đường ngập sâu và chia cắt. Ở thị trấn Ái Nghĩa, tại khu vực cầu Ngoại Thương, lũ dâng cao hơn 1 m", ông Vũ nói.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, ngập sâu. Ảnh: Nhật Quang.

Ông Vũ cho hay trưa nay, mực nước lũ tại thị trấn Ái Nghĩa tiếp tục lên cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho hay tại cầu Lai Nghi, đường ĐT608 nối với TP Hội An cũng đang bị ngập sâu. Địa phương đã làm rào chắn để người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Trưa 11/11, thủy điện Sông Tranh 2 vận hành xả lũ về sông Thu Bồn ở mức hơn 2.200 m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành xả lũ. Ảnh: Thanh Đức.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 9h trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,56 m, dưới báo động 3 là 0,44 m. Mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,27 m, trên báo động 2 là 0,27 m; tại Hội An là 1,74 m, trên báo động 2 là 0,24 m.

Dự báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên 9 m, ở mức báo động III. Trên sông Thu Bồn tại Hội An lên 2 m ở mức báo động 3.

Trong 24 giờ qua tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 10 đến 1h ngày 11/11 ở các địa phương phía bắc phổ biến 50-90 mm, khu vực phía nam phổ biến 120-160 mm, có nơi hơn 250 mm, như Trà My (huyện Bắc Trà My) 254 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Dự báo từ hôm nay đến 12/11, các địa phương có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt ở các vùng trũng thấp khu vực hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, TP Tam Kỳ và Hội An.