Nhiều nơi nóng như lò hấp, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ

Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã vượt quá mức 40 độ C vào ngày 13/8, giữa lúc đài quan sát quốc gia tiếp tục phát báo động đỏ vì nhiệt độ cao.

Thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 42,1 độ C vào ngày 13/8. Trong khi đó, các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Sơn Đông, An Huy, Tân Cương, Giang Tây và Phúc Kiến cũng báo cáo mức nhiệt trên 35 độ C.

Cùng ngày, thành phố Thượng Hải ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40,9 độ C, khiến 25 triệu cư dân mệt mỏi vì nắng nóng, theo Reuters.

"(Thời tiết) giống như ở trong lò hấp, thực sự nóng", Shen Fengming, 70 tuổi, ở Thượng Hải, chia sẻ. "Ngay cả khi không đi ngoài trời, bạn vẫn sẽ đổ mồ hôi".

"Tôi đến cảng và đi lại xung quanh", Huang Yi, 45 tuổi, làm việc tại một cảng container, cho biết. "Chỉ sau một giờ, quần áo của tôi đều ướt sũng. So với những năm trước, nhiệt độ năm nay đặc biệt cao".

Đường phố Trung Quốc trong đợt nắng nóng vào ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Tại Chiết Giang, nơi có nhiều nhà máy và công ty xuất khẩu, một quan chức khí tượng cho biết tỉnh này đã phá kỷ lục trước đó về số ngày nhiệt độ cao trong năm nay, với 31 ngày trên 35 độ C và 16 ngày trên 38 độ C.

Trước tình hình đó, Đài quan sát quốc gia Trung Quốc ngày 13/8 tiếp tục phát cảnh báo đỏ về nhiệt độ - mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của nước này, Xinhua đưa tin.

Theo đó, chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp chống lại đợt nắng nóng, tạm dừng các công việc ngoài trời dưới nhiệt độ cao, chú ý đến các biện pháp phòng chống cháy nổ và đặc biệt quan tâm đến các nhóm người dễ bị tổn thương.

Tuần trước, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo trong 70 năm qua, nhiệt độ trung bình ở nước này đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, và vẫn sẽ "cao hơn đáng kể" trong tương lai khi những thách thức do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.