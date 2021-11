Nhiều nhân viên văn phòng vui mừng khi beBike hoạt động lại

Khi TP.HCM “bật đèn xanh” để xe ôm công nghệ hoạt động lại, Be là ứng dụng đầu tiên nhanh chóng mở dịch vụ beBike nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân.

Tô lại son, vuốt tà váy cho phẳng phiu và ngắm mình lần nữa trong gương, chị Ngọc Linh (quận 8, TP.HCM) thong thả bước ra cửa - nơi có bác tài beBike đang chờ. Ngồi sau xe, vừa ngắm phố phường, vừa trò chuyện với bác tài, chị thấy vui lạ.

Hòa vào nhịp sống "bình thường mới"

Chỉ mấy ngày trước, mỗi sáng với vợ chồng chị như “cuộc đua” cân não. Công việc trở lại bình thường sau giãn cách nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn hạn chế. Chị không biết đi xe máy và bị say ôtô, nên chồng chị đành làm tài xế bất đắc dĩ từ quận 8 đến quận 7, rồi tất bật ngược đường đến công ty ở quận Tân Bình.

Đường đi dài gấp 3, để kịp giờ làm, hai vợ chồng không ăn sáng hay uống cà phê. Chị Linh không có nhiều thời gian trang điểm, luôn vội vàng. Đến chiều, chị lại chờ chồng đón về. Bữa tối của gia đình do đó cũng trở nên qua quýt.

Chị Linh chia sẻ: “beBike hoạt động trở lại làm tôi hạnh phúc quá. Hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái, bớt áp lực, có thêm nhiều thời gian bên nhau. Không khí trong nhà vui vẻ lên nhiều”.

Di chuyển bằng beBike là thói quen của nhiều nhân viên văn phòng.

Cảm xúc của chị Linh cũng giống nhiều nhân viên văn phòng khác ở TP.HCM. Không chỉ phục vụ người tay lái yếu hay không biết đi xe, beBike còn đáp ứng nhu cầu di chuyển đi tiệc, gặp bạn bè, đến nơi lạ…

Tối thứ sáu vừa qua, anh Tuấn Vũ (quận 5, TP.HCM) có hẹn thăm bạn thân vừa chuyển nhà. Đây là cuộc hẹn đầu tiên sau hơn nửa năm TP.HCM bùng dịch. “Dù có xe riêng, tôi vẫn chọn beBike vì vừa thoáng, vừa an toàn. Các bác tài Be chắc tay lái nên nếu tôi uống chút đồ có cồn cũng yên tâm hơn”, anh Vũ lý giải.

Nhiều người chọn beBike là phương tiện chính để đi lại trong thành phố.

Trong khi đó, chị Mai Anh, người thường xuyên di chuyển bằng xe ôm công nghệ, lại bị thuyết phục bởi sự tận tâm và tử tế của các bác tài công nghệ. “Cách đây mấy ngày, trời mưa to lúc tan tầm, tôi đặt mãi không có xe. May mắn, có một bác tài beBike đứng tuổi nhận chuyến. Thấy bác ở vị trí khá xa, tôi chỉ sợ hủy chuyến. Thế nhưng không những gọi điện báo chờ do đường xa, tài xế còn chuẩn bị áo mưa sạch cho tôi”.

Phục vụ khách hàng trong tâm thế mới

Anh Nguyễn Văn An, tài xế của Be chia sẻ: “Được đón khách trở lại là niềm vui rất lớn với tài xế công nghệ. Chúng tôi đều tiêm vaccine và tuân thủ 5K để bảo vệ bản thân cũng như khách hàng. Tôi luôn muốn phục vụ khách hàng bằng sự ân cần, tận tâm”.

Suốt thời gian giãn cách, bên cạnh giao hàng hóa và đi chợ hộ, nhiều tài xế Be chung sức cùng công ty làm thiện nguyện trong chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”.

Trong khi ứng dụng và tổng đài Be trở thành nơi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn, các bác tài đóng vai trò cầu nối, vận chuyển những phần quà của thành phố, mạnh thường quân trao tận tay người dân. Những nỗ lực của tập thể Be và bác tài được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong tham gia, ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Tài xế beBike tham gia chiến dịch “Thành phố gọi, Be sẵn sàng” tại TP.HCM vào tháng 8.

Anh Lê Anh Kiệt, tài xế beBike, tâm sự: “Hơn một tuần qua, khách đi xe phần nhiều là nhân viên văn phòng. Họ trở lại công sở, chũng tôi cũng được hoạt động đầy đủ dịch vụ và cố gắng đảm bảo an toàn cho từng chuyến xe. Đó là cách góp chút công sức nối lại ‘mắt xích’ của thành phố”.

Những chuyến “xe ôm” beBike ngày một nhiều trên đường phố giai đoạn bình thường mới. Công việc dần vào guồng, niềm vui gặp gỡ giản đơn được nối lại, liền mạch nhịp sống rộn rã ở thành phố.