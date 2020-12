Nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng góp mặt trong Liên Quân

Bên cạnh các anh hùng giả tưởng, Liên Quân còn đưa những nhân vật truyện tranh nổi tiếng như Kirito, Asuna… vào thế giới trò chơi.

Hơn 4 năm đồng hành cùng game thủ Việt, Liên Quân liên tục cải tiến để mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi.

Mới đây, tựa game này còn hợp tác với hãng truyện tranh nổi tiếng Sword Art Online của Nhật Bản và “gã khổng lồ” DC, Ultraman của Mỹ, nhằm biến giấc mơ của các game thủ thành hiện thực. Kết quả từ cái bắt tay này chính là sự ra đời của Ultraman Seven, khiến người chơi phấn khích.

Sự hợp tác giữa Liên Quân và hãng anime kinh điển Sword Art Online của Nhật Bản đã đưa những nhân vật truyện tranh như Kirito, Asuna và các anh hùng khác vào thế giới trò chơi. Sự thay đổi này đã giúp tựa game thu hút thêm nhiều người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Liên Quân hợp tác với nhiều hãng truyện tranh nổi tiếng.

Không chỉ Kirito, Asuna, với việc Batman, Superman, The Flash, Wonder Woman và The Joker đều tham gia Liên Quân, trò chơi đã hút thêm lượng fan lớn “vũ trụ” DC.

Ngoài các hãng hoạt hình và truyện tranh, Liên Quân còn hợp tác với nhiều ngành công nghiệp khác như thực phẩm và ôtô. Điều này không chỉ khẳng định nỗ lực vì người chơi của Liên Quân, mà còn hứa hẹn mang đến nhiều nội dung thú vị trong tương lai, tiếp tục khẳng định vị thế “tựa game quốc dân” của trò chơi này.