Nhiều người trình báo bị lừa khi mua lan đột biến qua mạng

Ngày 19/4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang điều tra, xác minh 6 đơn trình báo về việc bị lừa đảo khi mua hoa lan đột biến.

Theo một cán bộ điều tra, những người này tường trình bị lừa tổng cộng 4 tỷ đồng . Người bỏ tiền ít nhất là 85 triệu, nhiều nhất là gần 2,3 tỷ đồng .

"Trong đơn trình báo, họ cho biết đã mua bán thông qua mạng xã hội Facebook", vị cán bộ này nói. Cụ thể, bên bán gửi hình ảnh, video hoa lan đột biến cho người mua. Sau đó, 2 bên chốt giá và giao dịch online.

Khi phát hiện bị lừa, bên mua không thể tìm gặp người bán vì không rõ lai lịch, địa chỉ. Quá trình giao dịch, nhiều người đã vay mượn hoặc quyên góp tiền để mua hoa lan.

Theo cán bộ điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã xác định được một số người liên quan nhưng chưa thể làm việc do họ không có mặt ở địa phương.

Trước đó, Công an huyện Hoài Đức nhận trình báo tương tự của anh Nguyễn Văn Sự (quê Vĩnh Phúc). Qua xác minh, công an xác định anh Sự mua bán lan đột biến của nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau. Số tiền anh này trình báo bị lừa là gần 10 tỷ đồng .

Hôm 13/4, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, xác nhận cơ quan chức năng của thành phố đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo lừa đảo liên quan việc mua bán hoa lan đột biến. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan công an cảnh báo tội phạm lừa đảo thường dựng lên giao dịch ảo, dàn cảnh nhiều người từ các nơi về đầu tư hoa lan đột biến để lừa đảo. Người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước khi mua.