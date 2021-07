Nhiều người trẻ Seoul không quan hệ tình dục trong hơn 1 năm qua

Không có hứng thú hay không tìm được bạn tình là một số lý do được họ đưa ra cho lựa chọn này.

Yum Yoo-sik, giáo sư Xã hội học, cùng với Choi Jun-yong, giáo sư bệnh truyền nhiễm tại ĐH Yonsei (Hàn Quốc), thực hiện cuộc khảo sát với 2.182 nam và nữ giới trên 19 tuổi sống ở thủ đô Seoul. Kết quả cho thấy 36% không hề quan hệ tình dục trong vòng 12 tháng qua, theo Korea Bizwire.

Trong một nghiên cứu toàn cầu do tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) thực hiện năm 2000, 11% người Hàn Quốc cho biết họ không có đời sống tình dục. Con số này tăng hơn gấp 3 lần kể từ đó.

Theo giới tính, phụ nữ có tỷ lệ không quan hệ tình dục cao hơn (43%), trong khi 29% nam giới nói không với sex.

Khi được hỏi lý do, 24% phụ nữ nói rằng họ không có hứng thú. Ở nam giới, lý do hàng đầu được 15% đưa ra là không thể tìm được bạn tình dù họ rất muốn quan hệ tình dục. 15% khác cho biết lựa chọn của họ dựa trên sự tự nguyện, trong khi 21% buộc phải “kiêng cữ” chủ yếu do vấn đề tài chính hoặc sức khỏe.

1/3 số người Seoul được nhóm nghiên cứu khảo sát không quan hệ tình dục trong 12 tháng qua. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý là 42% nam thanh niên trong độ tuổi 19-29 không quan hệ tình dục trong năm qua. Tỷ lệ này là cao nhất trong tất cả nhóm tuổi ở nam giới, thậm chí cao hơn so với đàn ông khoảng 60 tuổi (39%). 24% trong số này nói rằng họ lựa chọn như vậy vì không thể tìm được đối tác.

Ở phụ nữ, tỷ lệ không quan hệ tình dục cao nhất ở nhóm người khoảng 60 tuổi. Con số này là 43% ở phụ nữ khoảng 20 tuổi, nhưng chỉ 13% trong số họ chia sẻ lý do là thiếu đối tác.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu người tham gia khảo sát thuộc tầng lớp xã hội nào. Kết quả cho thấy có mối tương quan giữa tỷ lệ người không quan hệ tình dục và tầng lớp xã hội của họ.

Tỷ lệ này ở những người tự coi mình thuộc tầng lớp hạ lưu cao hơn so với nhóm nhận định bản thân thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu.

Cụ thể, trong số phụ nữ cho biết họ thuộc tầng lớp trung hoặc thượng lưu, 65% có quan hệ tình dục trong năm qua. Tỷ lệ này giảm xuống còn 53% ở những người coi mình ở tầng lớp thấp hơn. Ở nam giới, con số này là 79% đối với những người tự nhận mình thuộc tầng lớp trung đến thượng lưu, so với 67% chọn thuộc tầng lớp hạ lưu.