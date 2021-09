Nhiều người tải nhầm ứng dụng, chưa thể đăng ký nhận cứu trợ Covid-19

Tìm app "An Sinh" trên Google Play Store, nhiều người dùng tải nhầm ứng dụng có tên "An Sinh Xa Hội" dẫn đến đánh giá tiêu cực.

Ứng dụng "An Sinh" được phát hành bởi Trung tâm An sinh TP.HCM. Đây là công cụ giúp người dân có thể đăng ký nhận và theo dõi quá trình phân phát các túi an sinh, tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, vì mới ra mắt nên người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm ứng dụng này bằng cách thông thường, dẫn đến việc tải nhầm.

Khi tìm từ khóa “An Sinh” trên Google Play Store, trong 50 kết quả đầu tiên mà kho ứng dụng này trả về, không có app An Sinh mà người dùng cần tải. Trong đó, kết quả đứng đầu là ứng dụng có tên “An Sinh Xã Hội”, được phát hành từ năm 2019 của nhà phát triển Databay.

Nhiều người dùng tải nhầm ứng dụng An Sinh Xã Hội trên Google Play Store.

Nhiều người đã tải ứng dụng này vì lầm tưởng đây là app An Sinh để đăng ký nhận túi an sinh và tiền hỗ trợ. Thực tế, ứng dụng An Sinh Xã Hội là phần mềm phục vụ công tác quản lý và thống kê của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Vì là công cụ quản lý chuyên biệt, khi tải về người dùng không thể tìm thấy phần đăng ký tài khoản trên ứng dụng, dẫn đến bức xúc, đánh giá tiêu cực. App An Sinh Xã Hội đang nhận về “bão” 1 sao trên Google Play Store. Hiện ứng dụng này đang có điểm trung bình 1,2/5 với gần 300 nhận xét tiêu cực.

“Lúc người dân đang gặp khó khăn, cần giúp đỡ thì nghe thấy việc khuyến nghị tải app trên tivi. Nhưng tải app xong thì không đăng nhập được. Bó tay”, tài khoản Du Nguyễn đánh giá 1 sao và để lại nhận xét.

Ngoài nhiều đánh giá tiêu cực, có một số người dùng biết được đây là một sự nhầm lẫn. Các tài khoản này để lại đánh giá 5 sao và hướng dẫn cách để tìm đến chính xác ứng dụng An Sinh.

Ứng dụng An Sinh cần tải có biểu tượng màu trắng xanh và được phát hành bởi Trung tâm An sinh TP.HCM.

Để tìm đúng app An Sinh, người dùng truy cập vào đây để được đưa tới chợ ứng dụng Google Play Store. Ứng dụng An Sinh cần tải có biểu tượng màu trắng xanh cùng hình ảnh chợ Bến Thành và được phát hành bởi Trung tâm An sinh TP.HCM.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, vì còn ở giai đoạn đầu, ứng dụng An Sinh vẫn cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn. “Ứng dụng tuy đã được phát hành nhưng chưa hoàn thiện vì còn thiếu cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký của người dân cần hỗ trợ. Nếu người dân sử dụng app An Sinh mà bị thiếu tên mình, hãy liên hệ với địa phương để cập nhật danh sách cần được hỗ trợ”, ông Hoan nói.

Ứng dụng An Sinh chính thức được phát hành trên Android vào ngày 31/8. Sau 3 ngày, đã có hơn 10.000 người tải app này về điện thoại. Hiện ứng dụng An Sinh chưa có phiên bản dành cho hệ điều hành iOS.