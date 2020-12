Nhiều người ở sới gà bỏ chạy tán loạn

Phát hiện cảnh sát bao vây lò gạch cũ ở huyện Chợ Mới (An Giang), hàng chục người tham gia đá gà ăn tiền đã bỏ chạy.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang làm rõ để xử lý 15 người đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Trưa 19/12, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về sới gà hoạt động trong lò gạch cũ ở ấp Hòa Bình. Khi thấy công an, hàng chục người đang vây quanh hai con gà đá nhau đã bỏ chạy.

Nhiều người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát truy đuổi bắt được 15 người, tạm giữ 60 triệu đồng, 10 xe máy, 6 con gà nòi và nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, ngoài người địa phương, một số đến từ Tây Ninh, Đồng Tháp và Lâm Đồng.