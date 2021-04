Nhiều người ở Hải Phòng nói phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước

Nhiều người trong đó có cả thương binh ở xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng, nói họ phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước công dân gắn chip. Công an cho biết sẽ xác minh sự việc.

Sau khi Zing phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, phải nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip, người dân ở xã An Thái, huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết họ cũng nộp mức phí cao gấp nhiều lần so với quy định tại Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, theo phản ánh, có trường hợp nằm trong diện miễn lệ phí đổi căn cước công dân nhưng vẫn phải nộp 140.000 đồng.

Nộp 140.000 đồng, được trả lại 85.000 đồng?

Đầu tháng 3, nghe tin tổ công tác về cấp căn cước công dân gắn chip, vợ chồng bà Nguyễn Thị Túy (59 tuổi, thôn Quán Bế, xã An Thái) đã đến UBND xã làm thủ tục.

Theo phản ánh, bà Túy và chồng nộp tổng cộng 280.000 đồng, bao gồm phí chuyển đổi từ căn cước công dân cũ sang loại gắn chip và tiền chuyển phát nhanh. Số tiền này không được ghi biên lai.

“Họ thông báo tiền phí mỗi người 140.000 đồng, còn nếu lên huyện làm mất 100.000 đồng. Hôm đó đông người, chúng tôi nộp nhanh rồi về chứ cũng không biết bao gồm những khỏan gì”, bà Túy kể.

Một trường hợp khác là bà Vũ Thị Cốm (59 tuổi, thôn Quán Bế) cũng xác nhận đã nộp 280.000 đồng khi cùng chồng chuyển đổi sang căn cước công dân gắn chip.

Ông Ngô Văn Lễ (thương binh ở Hải Phòng) từng nộp 140.000 đồng khi làm căn cước gắn chip nhưng sau đó được hoàn tiền. Ảnh: Nguyễn Dương.

Đáng chú ý, ông Ngô Văn Lễ (56 tuổi, thương binh ở thôn Tiên Cầm 3) cũng nộp 140.000 đồng dù ông thuộc diện được miễn phí theo Thông tư số 59/2019 của Bộ Tài chính.

Ông Lễ cho biết hôm làm thủ tục, ông cùng con trai 28 tuổi bị thiểu năng trí tuệ đến UBND xã An Thái. Thấy trường hợp của họ đặc biệt, cán bộ đã ưu tiên giải quyết trước và miễn lệ phí cho con trai ông Lễ. Còn ông vẫn phải nộp 140.000 đồng.

“Cán bộ hỏi lên huyện để nhận căn cước hay chuyển về tận nhà. Tôi chọn về tận nhà và nộp tiền cho 2 cán bộ mặc thường phục. Lệ phí nộp không có biên lai”, ông Lễ kể.

Ngày 7/4, bà Cốm và một số người dân nhận thông báo sẽ được hoàn lại số tiền dư 85.000 đồng/người. Đến nay, họ đã nhận lại đủ số tiền.

Về việc này, một trưởng thôn tại xã An Thái xác nhận việc được ủy quyền trả lại tiền phí làm căn cước cho người dân. “140.000 đồng, chúng tôi trả lại 85.000 đồng. Trường hợp đã nộp 100.000 đồng, chúng tôi trả lại 45.000 đồng”, vị này nói.

Công an nói gì?

Trao đổi với Zing hôm 8/4, thượng úy Đỗ Trọng Nghĩa, Trưởng công an xã An Thái, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh về việc thu phí cao hơn quy định, lãnh đạo Công an huyện An Lão đã chỉ đạo để công an xã phối hợp các thôn trả lại phí chuyển phát bưu điện cho người dân (30.000 đồng/người).

Trưởng công an xã An Thái cho biết trong thời gian làm căn cước công dân gắn chip, việc thu phí do tổ công tác của công an huyện An Lão thực hiện.

“Công an xã không thu bất cứ lệ phí nào trong quá trình người dân đến làm thẻ căn cước”, thượng úy Nghĩa khẳng định và cho biết trong đợt 1, xã này có khoảng 1.600 người được làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip.

Theo ông Nghĩa, trong số này, khoảng 90% người làm thủ tục được trả lại 30.000 đồng. Còn con số hoàn trả cụ thể, ông Nghĩa nói không nhớ rõ. Về việc số tiền trả lại không phải là 85.000 đồng như phản ánh của người dân, vị trưởng công an xã cho biết "sẽ kiểm tra, xác minh và thông tin lại sau".

Trụ sở UBND xã An Thái. Ảnh: Nguyễn Dương.

Thông tin với Zing, trung tá Phạm Duy Thành, Phó trưởng Công an huyện An Lão (phụ trách quản lý hành chính), cũng nói sẽ sẽ kiểm tra và thông tin lại về khoản tiền 85.000 đồng mà người dân phản ánh đã được trả lại.

Ông Thành khẳng định lãnh đạo công an huyện không có chủ trương, chỉ đạo về việc thu 140.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip. “Ngoài lệ phí cố định cấp mới, cấp đổi và cấp lại, đơn vị thu tiền chuyển phát nhanh 30.000 đồng/người. Nếu công an huyện kiểm tra có việc thu số tiền này trong một gia đình có nhiều người cùng làm thủ tục thì phải trả lại”, trung tá Thành nói.

Về trường hợp thương binh Ngô Văn Lễ ở xã An Thái phải nộp 140.000 đồng, Phó trưởng Công an huyện An Lão cho biết sẽ xác minh ngay. Nếu đúng như người dân phản ánh, công an huyện sẽ chỉ đạo hoàn tiền và xin lỗi người dân.

Đến ngày 9/4, ông Lễ cho biết trưởng thôn đã đến nhà hoàn trả 140.000 đồng.

Trước đó, hôm 7/4, Zing phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi sang căn cước công dân gắn chip. Sau khi nhận thông tin, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Tiên Lãng xác minh.

Đến nay, Công an xã Tiên Minh đã hoàn trả tiền và xin lỗi hơn 10 người dân. Công an huyện đang tiếp tục rà soát các trường hợp thu vượt quá quy định nếu có để xử lý. Chủ tịch UBND xã Tiên Minh đã ký quyết định đình chỉ 15 ngày đối với 2 công an viên liên quan việc thu tiền.