Nhiều người nhảy xuống sông trốn cảnh sát

Nghe tiếng súng nổ, hàng chục người trong sới bạc ở Kiên Giang đã nhảy xuống sông để trốn nhưng bị cảnh sát kéo lại lên bờ.

Chiều 22/2, hàng chục cảnh sát vây ráp sòng bạc dưới hình thức chơi tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền phía sau nhà ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang).

29 người bị bắt quả tang tại sới bạc ở Kiên Giang. Ảnh: Văn Vũ.

Khi nghe tiếng báo động "có cảnh sát" và súng nổ chỉ thiên, hàng chục người trong sới bạc đã nhảy xuống sông để trốn. Nhiều trinh sát đã lao xuống sông kéo họ lên bờ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà nòi, một bộ tài xỉu, gần 400 triệu đồng. 29 người cùng hàng chục xe máy được đưa về cơ quan điều tra.

Tang vật cảnh sát thu giữ và gần 400 triệu đồng. Ảnh: Văn Vũ.

Theo Công an TP Rạch Giá, điểm đánh bạc này diễn ra từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Mỗi ngày có hàng trăm người đến đây chơi đá gà và tài xỉu gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Các nhóm đánh bạc đã thuê người canh đường từ xa và báo động khi thấy công an. Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ Công an TP Rạch Giá triệt phá thành công.