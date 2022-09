Nhiều người nghèo bị nữ công an dỏm lừa tiền

Long nói dối mình làm ở Bộ Công an, giả vờ làm từ thiện rồi chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng và nhiều tài sản khác của 3 gia đình bệnh nhân.

Ngày 7/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Long (34 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Long. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo buộc, Long thất nghiệp, cần tiền tiêu, nên cô ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được báo chí và mạng xã hội quan tâm, đăng bài.

Ngày 26/8, Long đọc bài viết về hoàn cảnh của anh T. (quê Thanh Hóa) có con trai bị bệnh u não. Hôm đó, Long gọi điện thoại cho anh T., giới thiệu mình làm ở Bộ Công an và nhắn anh này đến Bệnh viện nhi Trung ương để gặp đoàn từ thiện.

Chiều 26/8, khi thấy anh T. ở bệnh viện nhi, bị can nói nếu đoàn từ thiện đến, thì trao đổi hoàn cảnh khó khăn để nhận tiền. Long còn bảo nạn nhân đưa ví và điện thoại cho mình giữ, vì nếu đoàn từ thiện thấy có tiền và điện thoại, thì họ sẽ không ủng hộ.

Do tin tưởng, anh T. đưa điện thoại và ví có 6 triệu đồng cho Long. Sau đó, thấy nữ bị can tìm xe ôm để rời bệnh viện, anh T. nghi ngờ, nên giữ Long lại rồi báo Công an phường Láng Thượng.

Quá trình điều tra, Long khai nhận hành vi như cáo buộc. Ngoài vụ án trên, cô ta dùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt 77 triệu đồng và 2 điện thoại của 2 gia đình có bệnh nhân ung thư.