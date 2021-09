Nhiều người Nga thích sách nói

Tại Nga, LitRes là đơn vị hàng đầu về sách nói. Theo Sergey Anuryev, Tổng giám đốc LitRes, nhu cầu về sách nói đang tăng ở Nga.

Trong bài trả lời phỏng vấn Publishing Perspectives, Sergey Anuryev cho biết quý I năm nay, thị trường sách nói ở Nga ước đạt 10 triệu USD .

“Vào cuối năm 2021, con số này sẽ vượt quá 40 triệu USD . Ngày nay, thị phần của LitRes trên thị trường sách nói Nga chiếm khoảng 70%”, Sergey Anuryev nói.

Theo Anuryev, trong nửa đầu năm 2021, sách nói ở Nga đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với sách điện tử. Đại diện LitRes thông tin cả sách điện tử và sách nói đều là những phân khúc trẻ của thị trường, đang tăng trưởng. Động lực chính khiến người tiêu dùng chọn sách nói là sự tiện lợi.

Anuryev cho biết công ty ông có phòng thu âm riêng, một số tác phẩm ban đầu chỉ phát hành ở định dạng sách nói, sau đó mới thực hiện bản in và bản điện tử.

Một bức ảnh quảng bá cho Storytel. Ảnh: Adsoftheworld.

Storytel Russia - bộ phận của Storytel (đơn vị phát hành sách nói của Thụy Điển, có mặt ở hơn 20 quốc gia) - cũng đạt tăng trưởng cao.

Boris Makarenkov, Giám đốc của Storytel Russia, nói ông cũng lạc quan về triển vọng của sách nói tại thị trường Nga. Dịch vụ sách nói đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây ở cả Nga và trên toàn thế giới.

“Trong năm qua, lượng người dùng Storytel trên toàn thế giới đã tăng 35%, trong khi ở Nga, số lượng sách nói được tải xuống trong ứng dụng tăng 45%”, Boris Makarenkov thông tin.

Storytel Russia đã khởi động một số dự án nổi bật như sách nói Shadows of the Teutons của nhà văn Alexei Ivanov, The Outpost của Dmitry Glukhovsky. Đây đều là hai nhà văn nổi tiếng của Nga. Tác phẩm của họ được thu âm bởi các diễn viên và phát thanh viên chuyên nghiệp.

Theo Boris Makarenkov, sách nói ở Nga bắt đầu trở nên phổ biến sau khi Storytel thâm nhập vào thị trường này cách đây bốn năm. Kể từ đó, sách nói ở đây đã có sự tăng trưởng rõ rệt và ổn định.