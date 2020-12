Nhiều người Mỹ trả giá đắt vì Lễ Tạ ơn

Với việc nhiều người Mỹ đã mắc Covid-19 trong Lễ Tạ ơn, giới chức y tế đang cảnh báo công chúng - thậm chí là cầu xin họ - đừng lặp lại sai lầm tương tự trong mùa lễ hội cuối năm.

"Đây là mức tăng cao hơn mức hiện tại. Thành thật mà nói, đây là dấu hiệu cảnh báo cho tất cả", Ali Mokdad, giáo sư về khoa học đo lường sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle, cho biết.

Trên khắp nước My, những bệnh nhân mới thừa nhận rằng họ đã gặp gỡ nhiều người bên ngoài gia đình trong Lễ Tạ ơn, bất chấp những cảnh báo y tế rõ ràng đề nghị họ ở nhà và giữ khoảng cách với những người khác.

Số ca nhiễm tăng mạnh trở lại

Virus đã hoành hành ở Mỹ ngay cả trước Lễ Tạ ơn nhưng có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, tỷ lệ lây nhiễm tăng trở lại kể từ đó, với số ca mới mỗi ngày thường xuyên ở mức hơn 200.000.

Hành khách tại sân bay O'Hare ở Chicago hôm 29/11. Ảnh: AP.

Mỹ đang tiến đến một chiến dịch tiêm chủng lớn phòng Covid-19, khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đưa ra quyết định cuối cùng hôm 11/12 cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer. Hơn 290.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19 trong hơn 15,8 triệu ca nhiễm.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã thúc ép giám đốc FDA Stephen Hahn cấp phép cho vaccine nói trên ngay trong ngày hoặc sẽ bị sa thải, theo hai quan chức chính quyền nói với điều kiện giấu tên.

Tổng thống Donald Trump, người từng nổi giận với FDA vì không phê chuẩn vaccine nhanh hơn, đã gọi cơ quan này là "con rùa to xác, già, chậm chạp". "Hãy cho lưu hành các loại vaccine đó ngay và luôn, bác sĩ Hahn. Hãy ngừng chơi trò chơi và bắt đầu cứu lấy tính mạng người ta", ông Trump viết trên Twitter.

Bác sĩ Hahn từng nói rằng ông sẽ làm theo "khoa học, không phải chính trị".

Sân bay LaGuardia ở New York hôm 25/11. Ảnh: AP.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ trung bình 7 ngày là gần 2.260 ca/ngày, tương đương mức cao nhất hồi giữa tháng 4, khi khu vực thành phố New York trở thành điểm nóng. Theo một phân tích của AP, số ca mới đang ở mức khoảng 195.000 ca/ngày, dựa trên mức trung bình cuốn chiếu trong hai tuần, tăng 16% so với ngày trước Lễ Tạ ơn.

Tại bang Washington, lực lượng truy vết đã thống kê ít nhất 336 người có kết quả xét nghiệm dương tính cho biết họ đã tham dự các cuộc tụ họp hoặc đi du lịch vào cuối tuần Lễ Tạ ơn. Con số thực tế có thể nhiều hơn vậy.

Virus vẫn có thể ủ bệnh trong người bị phơi nhiễm khi đang trên đường về nhà vào chủ nhật sau lễ Tạ ơn; thời gian kết thúc hai tuần ủ bệnh là chủ nhật này (13/12).

Zana Cooper, 60 tuổi, từng vượt qua bệnh ung thư ở Murrieta, California, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tham dự bữa tối Lễ Tạ ơn với gia đình bạn gái của con trai bà. Vào bữa tối, bố của cô bạn gái, người vừa đi đến Florida, cảm thấy không được khỏe và đi ngủ sớm.

Chủ nhật tuần sau, bà Cooper biết rằng ông ấy có kết quả dương tính.

Bà Zana Cooper. Ảnh: AP.

"Phản ứng đầu tiên của tôi là chửi thề. Tôi đã rất tức giận", bà nói. "Tôi đã rất buồn. Tôi đã tức giận. Tôi kiểu như 'Sao ông ta dám lấy mạng tôi bằng chính tay ông ta?'".

Bà bị sốt và nhức đầu, chảy nước mũi và mắt đỏ ngầu, những ngày gần đây cảm thấy khó thở hơn và bà đã phải sử dụng ống hít. Bà nói rằng bà tin mình đã mang virus về nhà cho con gái và hai đứa cháu, những người sống với bà và đang mắc bệnh mà bác sĩ chẩn đoán là Covid-19.

Ở Philadelphia, một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã tụ tập với 10 người thân vào lễ Tạ ơn, mặc dù cô không cảm thấy khỏe vào ngày hôm trước. Sau đó cô có kết quả dương tính với Covid-19. Gia đình cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng và 7 thành viên có kết quả dương tính, theo bác sĩ Thomas Farley, lãnh đạo y tế của Philadelphia.

Hiệu ứng domino

Các đợt lễ hội tiếp theo có thể số ca nhiễm tăng thêm nữa. Các kỳ nghỉ liền kề bắt đầu vào tuần này. Hanukkah bắt đầu vào tối 10/12 và kết thúc vào ngày 18/12, tiếp theo là Giáng sinh, Kwanzaa và giao thừa.

"Đây không phải là lúc để mời những người hàng xóm đến ăn tối. Đây không phải là lúc để tổ chức tiệc tùng", bác sĩ Joshua LaBaer, nhà nghiên cứu của Đại học Bang Arizona, nói.

Tại các khu vực của bang New York, lực lượng truy vết thường xuyên nghe những người mới nhiễm bệnh nói rằng họ đã tham dự lễ Tạ ơn, Giám đốc Y tế Công cộng hạt Steuben, Darlene Smith, cho biết. Vẫn chưa biết họ đã lây nhiễm cho bao nhiêu người và bao nhiêu người cuối cùng sẽ phải nằm trên giường trong sự chăm sóc đặc biệt, cô nói.

"Đó là hiệu ứng domino", cô nói.

Vợ chồng Harry và Ashley Neidig. Ảnh: AP.

Harry và Ashley Neidig, sống ở Shepherdstown, bang West Virginia, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tuần trước. Hai nhân viên an ninh này tin rằng họ đã lây nhiễm từ một người nào đó khi đang làm việc nhưng không biết về việc này trước khi đón Lễ Tạ ơn với cả hai bên gia đình.

Vào thứ Ba sau Lễ Tạ ơn, Ashley Neidig, 25 tuổi, nhận thấy cô không thể ngửi thấy mùi thơm của sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân. Sau khi hai vợ chồng đi xét nghiệm, họ đã liên lạc với gia đình để cảnh báo. Harry Neidig, 24 tuổi, cho biết một số người đang chờ kết quả xét nghiệm và cho đến nay không ai khác có bất kỳ triệu chứng nào.

"Chúng tôi cảm thấy tồi tệ vì… chúng tôi lẽ ra nên xem xét kỹ hơn quyết định dự tiệc của mình", anh nói. "Đáng lẽ chúng tôi nên nói với gia đình rằng 'Với tính chất công việc, tụi con không thể cách ly như những người làm công việc văn phòng'".

Sự gia tăng số ca nhiễm mới trên khắp đất nước đang khiến các bệnh viện quá tải và khiến các y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe khác kiệt sức và mất tinh thần.

"Mệt mỏi một cách từ bi là từ tốt nhất để mô tả những gì chúng tôi đang trải qua", Kiersten Henry, y tá ICU tại Bệnh viện MedStar Montgomery ở Olney, Maryland, cho biết.

"Tôi cảm thấy chúng tôi đã chạy marathon, và đây là lần thứ hai của chúng tôi. Ngay cả những người lạc quan cũng cảm thấy chán nản vào lúc này".

Tòa thị chính Philadelphia. Ảnh: AP.

Trong khi một số bệnh viện đang chạy đua để có thêm giường và chuyển đổi phòng lưu trữ và những nơi khác thành nơi điều trị bệnh nhân, họ cũng đang đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

"Chúng tôi có thể có cách tạo ra giường mới", bác sĩ Lew Kaplan tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania cho biết. "Chúng tôi không biết làm thế nào để tạo ra nhân sự mới".