Nhiều người Mỹ mệt mỏi khi làm việc từ xa ở Hawaii

Với dân du mục kỹ thuật số, Hawaii (Mỹ) được coi như điểm đến lý tưởng để làm việc từ xa. Song, việc này chẳng hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, theo Wall Street Journal.

Thực tế, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế bang này. Dữ liệu từ Cơ quan Du lịch Hawaii cho thấy lượng khách du lịch trong khoảng tháng 8/2019-8/2020 giảm 97,6%.



Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu Pew chỉ ra số lượng nhân viên ngành giải trí và khách sạn ở bang này giảm 53% kể từ tháng 2 đến tháng 8/2020.

Chính quyền Hawaii đưa ra nhiều biện pháp khôi phục nền kinh tế, trong đó có việc thu hút dân du mục kỹ thuật số tới làm việc từ xa giữa Covid-19. Ảnh: Insider.

Nhờ chiến dịch xét nghiệm cho du khách và thu hút dân du mục kỹ thuật số, ngành du lịch tại Hawaii đang có xu hướng phục hồi. Tháng 4 vừa qua, lượng du khách đạt gần 500.000 lượt, tăng mạnh so với con số 4.500 vào cùng kỳ năm ngoái.

Cuối năm ngoái, chương trình Movers & Shakas được chính quyền địa phương đưa ra nhằm thu hút lao động từ xa, cung cấp vé máy bay miễn phí với điều kiện họ phải lưu trú một tháng, tham gia các hoạt động tình nguyện ở đây.

Chương trình thu hút hơn 90.000 đơn đăng ký, dự kiến sẽ tiếp tục đợt 2 trong tháng này.

"Mệt mỏi khi làm từ xa ở Hawaii"

Với những chuyên viên thích làm việc từ xa, tốc độ đường truyền wifi là một trong các yếu tố tiên quyết khi lựa chọn địa điểm công tác.

Theo Wall Street Journal, một số khu vực thuộc quần đảo Hawaii, nhất là các vùng nông thôn, cơ sở hạ tầng di động hoặc băng thông rộng hiếm được đầu tư, không có chất lượng ổn định.

Tomasz Janczuk (45 tuổi), cư dân bang Seattle, chủ sở hữu công ty phát triển phần mềm, đã lựa chọn 3 khách sạn ở khu vực Big Island để lưu trú cùng gia đình trong một tháng dựa vào yếu tố tốc độ wifi.

Cơ sở hạ tầng di động hoặc băng thông rộng không có chất lượng ổn định ở một số khu vực thuộc Hawaii khiến lao động làm việc từ xa gặp nhiều bất tiện. Ảnh: CNBC.

Trước đó, Janczuk từng đi khảo sát địa hình ở đây và gặp sự cố đường truyền mạng khi làm việc từ xa. "Nếu không có wifi, bạn phải dùng 3G-4G trên điện thoại di động và tín hiệu sẽ khá thất thường".

Bên cạnh đó, một số dân du mục kỹ thuật số cho rằng môi trường thư giãn, khung cảnh tuyệt đẹp ở Hawaii dễ khiến họ mất tập trung.

Jasmyn Franks, chuyên gia truyền thông cho một công ty quảng cáo ở bang Missouri, bắt đầu làm việc ở thành phố Mililani (Oahu, Hawaii) từ tháng trước.

Người phụ nữ 30 tuổi cho biết mỗi khi họp trực tuyến với các đồng nghiệp, ai cũng dành 5-10 phút để trầm trồ về nơi cô lưu trú và làm việc hiện tại.

"Tôi phải nói với họ 'Hãy dẹp chuyện này sang một bên, coi như tôi đang ở nhà đi' để có thể vào việc chính", Franks nói.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Hawaii có thể gây xao nhãng công việc đối với một số dân du mục kỹ thuật số. Ảnh: Tijman Hobbel.

Với một số nhân viên như Minda Harts, làm việc từ xa không phải ý tưởng tuyệt vời. Sau hơn một năm sống ở Harlem, Harts, một chuyên viên tư vấn 39 tuổi, tự nhủ mình cần thay đổi môi trường làm việc.

"Tôi nghĩ mình cần được tắm biển, hít thở không khí trong lành và chăm sóc bản thân", cô kể.

Với mong muốn được trải nghiệm Hawaii, cô rời New York để đến với quần đảo thiên đường giữa dịch. Sau khi tiêm vaccine Covid-19, cô xin chuyển cơ sở làm việc tới Honolulu trong vài tuần.

Tuy nhiên, trải nghiệm này không hề như cô mong muốn. Do chênh lệch múi giờ, cô phải dậy từ 3h để chuẩn bị cho các cuộc họp online. Cô cũng không có thời gian, sức lực tận hưởng cảnh quan hay đi tắm biển.

"Tôi cảm thấy làm việc ở Hawaii còn mệt mỏi hơn ở New York", Harts nói. Do đó, cô quay về New York sớm hơn kế hoạch 14 ngày.

Trải nghiệm khác biệt

Song, với một số người khác, điển hình như Mike Panara Jr., cuộc sống mà Hawaii đem lại khiến họ sống tích cực hơn.

Với nhiều người, trải nghiệm sống và làm việc từ xa ở Hawaii đem đến năng lượng tích cực. Ảnh: Forbes.

Nhân thời gian phong tỏa, Mike, nhân viên bán phần mềm 34 tuổi, quyết định chuyển đến sống và làm việc ở Waikiki, Honolulu từ tháng 2.

Mỗi tháng, anh trả khoảng 1.400 USD tiền thuê nhà, bằng với mức phí anh phải trả khi sống ở New Jersey.

Dù phải dậy sớm để bắt kịp nhịp độ công việc với đồng nghiệp, anh coi đây là cơ hội để có thêm thời gian khám phá quần đảo và học lướt sóng.

Vào tháng 6, anh thu dọn căn hộ của mình và ký hợp đồng thuê một địa điểm có thời hạn 10 tháng ở Honolulu. Cuối tháng này, anh sẽ chính thức trở thành cư dân Hawaii.

"Trước đây, tôi sống để làm việc, mỗi ngày đều quay cuồng với đống giấy tờ. Nhưng ở Hawaii, tôi hiểu mình làm việc để sống, để tận hưởng mỗi ngày", anh nói.