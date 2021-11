Nhiều người mẫu bị trầm cảm

Bella Hadid giãi bày về tình trạng sức khỏe tâm thần. Cô còn đăng tải loạt hình ảnh bật khóc, phải đối mặt với chứng lo âu và trầm cảm mỗi ngày.

Nhìn vào sự kiện thảm đỏ và hình ảnh siêu mẫu mặc đồ đẹp, người ta dễ dàng cho rằng cuộc sống của các người đẹp đầy hào nhoáng, danh tiếng, giàu có. Điều đó khiến thời trang trở thành một trong những công việc hấp dẫn nhất trên thế giới.

Song ngày càng có nhiều siêu mẫu cởi mở, chia sẻ về rủi ro nghề nghiệp. Gần đây, Bella Hadid đã thẳng thắn bàn luận về vấn đề bản thân phải trải qua như sự lo lắng, căng thẳng, thậm chí trầm cảm.

Nỗi lo âu hàng đêm

BBC cho biết Bella Hadid luôn nói về việc cô chiến đấu với chứng lo âu và trầm cảm. Cô từng đối diện với điều này từ khi còn là một thiếu niên.

Trong bài đăng mới, Bella Hadid gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Willow Smith vì đã lên tiếng bàn về sự bất an và lo lắng. Siêu mẫu 25 tuổi cho biết những lời chia sẻ đó giúp cô cảm thấy bớt cô đơn.

Đồng tình với ý kiến của giọng ca trẻ, Bella Hadid khẳng định rằng mạng xã hội là không có thật.

"Tôi đã mất nhiều thời gian, trải qua đủ thất bại và kiệt sức để nhận ra điều này. Nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ, dành thời gian một mình để hiểu những tổn thương, nguyên nhân, niềm vui và thói quen của chính mình, bạn sẽ luôn có thể hiểu hoặc học thêm về nỗi đau, cách xử lý chúng", siêu mẫu tâm sự.

Bella Hadid cho biết chống lại chứng lo âu và trầm cảm là điều cô làm hàng ngày lẫn đêm. Ảnh: Bella Hadid.

Nhiều người mẫu đối diện với trầm cảm

Sự kỳ vọng, áp lực từ công chúng khiến không ít người mẫu gặp vấn đề về tâm thần. Họ cũng như nhà thiết kế hay các chuyên gia trong ngành thời trang thường phải làm việc nhiều giờ và đối diện với căng thẳng cao độ hay những đánh giá khắt khe từ khán giả.

Ngoài ra, tính chất cạnh tranh của ngành này còn được minh chứng qua áp lực đối với những lần xuất hiện của người mẫu hay lời chỉ trích, nhận xét trái chiều.

Theo Hiệp hội lo âu và trầm cảm Mỹ, rối loạn lo âu là bệnh tâm thần phổ biến nhất ở quốc gia này. Nó ảnh hưởng đến 40 triệu người trưởng thành ở Mỹ. Tỷ lệ này đã tăng lên trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đang diễn ra. Theo báo cáo từ tháng 8/2020-2/2021 của CDC, tỷ lệ người trưởng thành có các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm gần đây tăng từ 36,4% lên 41,5%.

Vào năm 2016, Bella Hadid tiết lộ cô mắc bệnh Lyme - căn bệnh do bọ ve gây ra với các triệu chứng, bao gồm mệt mỏi và đau cơ, có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Trầm cảm cũng là một trong những biến chứng phổ biến nhất của căn bệnh này.

Bên cạnh Bella Hadid, Adut Akech cũng chia sẻ cô từng bị trầm cảm. Người mẫu 22 tuổi cho rằng bản thân cô và nhiều người đang sống trong giấc mơ đấu tranh với những bất an, lo lắng sâu xa. "Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng điều này trong im lặng nữa", cô nói.

Adut Akech từng chia sẻ về bệnh trầm cảm. Ảnh: SCMP.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính hơn 264 triệu người trên thế giới bị trầm cảm. Theo cây viết của Vogue, ngành công nghiệp thời trang và văn hóa độc hại của nó càng làm trầm trọng thêm những vấn đề này.

Nguyên nhân xuất phát từ sự lo sợ bị đuổi việc, cạnh tranh và lạm dụng quyền lực khắc nghiệt. Theo người mẫu ngoại cỡ Paloma Elsesser, cần phải có cuộc thay đổi lớn về cách mọi người được đối xử.

Trong một tập của chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kris Jenner tiết lộ rằng con gái Kendall Jenner bị chứng lo âu. Cụ thể, siêu mẫu đắt giá nhất thế giới cảm thấy lo lắng khi đi du lịch trong tuần lễ thời trang đến mức cô không thể ra khỏi nhà.

Tiến sĩ Ramani Durvasula nói với Kendall Jenner: "Một trong những điều quan trọng nhất là định hướng vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là sự lo lắng. Bởi nhiều người nghĩ rằng họ cô đơn, phải đối mặt với trầm cảm một mình".

Theo các chuyên gia, lo lắng như chiếc kính lúp. Nó phóng đại những điều tồi tệ. Về bản chất, những gì bác sĩ cố gắng làm là lấy chiếc kính lúp đó và biến nó trở thành ống kính thông thường.

"Không thể phủ nhận rằng khi những ngôi sao như Bella Hadid công khai về cuộc đấu tranh sức khỏe tinh thần, điều đó nâng cao nhận thức cần thiết về vấn đề này cũng như tìm cách giúp mọi người đối phó và chăm sóc đúng cách", Vogue bình luận.