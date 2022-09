Nhiều người la hét vô vọng, nhảy lầu khi cháy quán karaoke

“Tôi thấy lửa bùng lên trên lầu được vài phút thì khách ở các phòng phía dưới mới phát hiện, chạy ra đường. Tôi không ngờ vụ cháy lại cướp đi nhiều sinh mạng đến thế", anh Nam nói.

Sáng 7/9, khu dân cư tại khu vực vòng xoay An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), chìm trong làn khói mù mịt bốc ra từ quán karaoke ở đầu đường Trần Quang Diệu, nơi đang cháy âm ỉ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều xe thang lên tầng 3 của quán karaoke, phun nước vào bên trong. Một hướng khác, cảnh sát dùng búa đập tường bên hông quán karaoke để tìm lối chữa cháy.

11h ngày 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Theo ghi nhận của Zing, thêm 2 thi thể nạn nhân kẹt trong hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác.

Tiếng la hét thất thanh

Khoảng 500 m đường Trần Quang Diệu hướng ra vòng xoay An Phú (TP Thuận An) được lực lượng chức năng phong tỏa. Nhiều hộ dân sống bên cạnh và đối diện quán karaoke thỉnh thoảng ra khỏi nhà nhìn quán karaoke ngập trong làn khói với ánh mắt thất thần.

Nghĩ về tiếng la hét, kêu cứu đêm qua, tôi rùng mình. Anh Phạm Đình Phương Nam

Anh Phạm Đình Phương Nam (23 tuổi, ngụ phường An Phú) nhớ lúc 20h30 hôm qua, đang ở trong nhà thì nghe tiếng nhiều người la hét thất thanh vọng ra từ cửa sổ quán karaoke phía đối diện.

Lúc này, lửa từ lầu 2 của quán karaoke bùng lên. Khoảng vài phút sau, lửa lan lên tầng 3 của quán.

Theo anh Nam, hàng chục khách và nhân viên của quán ở các tầng 2, 3 không có đường thoát xuống dưới liền bật đèn điện thoại nhô ra khe hở của quán ra hiệu cầu cứu. “Tôi thấy họ rất hoảng loạn, kêu gào, la hét thất thanh. Nhiều khách khác ở tầng dưới ùa ra đường như ong vỡ tổ”, anh Nam nói.

Cảnh sát điều xe thang dập lửa khi quán karaoke còn cháy âm ỉ. Ảnh: An Huy.

Nam thanh niên cho biết trong lúc lửa cháy rực, một số người không chịu được sức nóng đã liều mình nhảy từ lầu 2, 3 của quán xuống đất và bị thương ở chân. Một số người khác bất chấp nguy hiểm men theo bờ tường trèo ngược lên sân thượng.

Khoảng 10 phút sau khi lửa bùng lên, cảnh sát PCCC đến nơi phun nước dập lửa. Do lửa từ bên trong quán cháy quá mạnh, cảnh sát không thể vào bên trong mà chỉ đứng bên ngoài phun nước vào.

“Tôi thấy lửa cháy trên lầu được vài phút thì khách ở các phòng phía dưới mới phát hiện rồi chạy ra đường. Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Tôi không ngờ vụ cháy lại cướp đi nhiều sinh mạnh đến thế. Nghĩ về tiếng la hét, kêu cứu đêm qua, tôi rùng mình”, anh Nam nói.

Bàng hoàng

Chị Tuyền (32 tuổi), chủ quán cà phê sát vách quán karaoke, cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, chị đang ở bên trong quán pha nước cho khách.

Vừa nghe tiếng la hét của nhiều người trong quán karaoke thì khu vực cúp điện. Chị thấy hàng chục người tháo chạy tán loạn từ trong quán ra đường. Nhiều người khác thì kẹt phía trên các tầng lầu, cầu cứu trong tuyệt vọng.

Nhiều người bị kẹt phía trên các tầng lầu, cầu cứu trong tuyệt vọng. Chị Tuyền

Lúc này, công an địa phương và cảnh sát PCCC đến phong tỏa khu vực dập lửa, cứu hộ các nạn nhân. “Khung cảnh hỗn loạn nên tôi và chồng khóa cửa quán rồi đi nơi khác. Sáng ra, khi hay tin hơn 10 người chết, tôi quá bàng hoàng”, chị Tuyền nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Công Minh (29 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu) cho biết nhiều xe cứu thương đến sau cảnh sát PCCC khoảng 10 phút. Các nạn nhân bị thương và mắc kẹt liên tục được đưa ra ngoài chở đi cấp cứu.

Đến rạng sáng 7/9, cảnh sát mang đồ bảo hộ vào bên trong kiểm tra, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy tại quán karaoke khiến hơn 10 người chết. Ảnh: An Huy.

“Lửa còn cháy, tôi không biết có ai còn mắc kẹt bên trong quán karaoke hay không. Quán karaoke này hoạt động nhiều năm tại khu vực, mỗi ngày hoạt động đến khoảng 23h30”, anh Minh chia sẻ.

Sáng 7/9, trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đến nay, có 12 người chết trong vụ cháy. Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh.