Nhiều người giàu tại Mỹ bỏ qua xe sang, ưu tiên mua ôtô bình dân

Khác với suy nghĩ số đông, các dòng xe sang như Rolls-Royce hay Bentley không phải là lựa chọn phổ biến của giới nhà giàu nước Mỹ.

Tỷ phú Warren Buffet chỉ chịu đổi xe mới sau khi nghe lời phàn nàn từ con gái. Ảnh: The News Wheel.

Chuyên trang MoneyWise dẫn số liệu nghiên cứu do Experian Automotive thực hiện cho thấy phần lớn người có thu nhập tốt tại Mỹ không chọn cầm lái những chiếc xe đến từ thương hiệu sang trọng.

Kết quả của nghiên cứu trên cho biết có đến 61% trong số những người Mỹ sở hữu mức thu nhập trên 250.000 USD /năm đã không tìm đến các thương hiệu ôtô sang trọng.

Thay vào đó, nhóm người này lựa chọn các mẫu xe của Toyota, Ford và Honda như lựa chọn của phần đông người dân xứ cờ hoa.

Một nghiên cứu khác do MaritzCX thực hiện đã chỉ ra rằng Ford F-150 là lựa chọn phổ biến nhất của nhóm cư dân Mỹ sở hữu thu nhập trên 200.000 USD /năm.

Không có nhu cầu thể hiện bản thân qua xe cộ

Trên thực tế, các nhân vật thuộc giới siêu giàu cũng không chi quá nhiều tiền cho phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển trên đường. Nhiều người còn coi việc sở hữu những chiếc xe giá rẻ là cách để định vị bản thân.

Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Meta, thường xuyên bị bắt gặp bên cạnh chiếc Honda Fit dù sở hữu tài sản ròng trị giá 65,8 tỷ USD theo số liệu của Forbes.

Khi Amazon chính thức ra mắt vào năm 1997, tài sản của Jeff Bezos đã tăng lên mốc 12 tỷ USD . Tuy nhiên thay vì mua ôtô từ những thương hiệu sang trọng, “ông trùm” Amazon khi ấy chỉ thay thế chiếc Chevy Blazer đời 1987 bằng một mẫu Honda Accord đời 1997.

Được biết, Jeff Bezos đã gắn bó với mẫu sedan này trong khoảng thời gian khá dài sau đó, bất chấp khối tài sản ròng ngày một tăng lên.

Jeff Bezos cầm lái chiếc Honda Accord của mình. Ảnh: Boingboing.net.

Chiếc xe mà nhà đầu tư Warren Buffet ưa chuộng là mẫu Cadillac XTS đời 2006 có giá trị khoảng 18.000 USD . Con gái ông thậm chí từng tiết lộ trong một bộ phim tài liệu rằng cha mình chỉ chịu mua xe mới khi nghe cô than phiền cảm giác xấu hổ về chiếc ôtô cũ này.

Theo NBC, tỷ phú Alice Walton - ái nữ của ông Sam Walton, nhà sáng lập chuỗi thương hiệu bán lẻ Walmart - đã thường xuyên chọn chiếc Ford F-150 King Ranch đời 2006 làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Số liệu từ Forbes cho hay khối tài sản ròng hiện tại của nữ tỷ phú có giá trị 58,1 tỷ USD .

Anh trai của bà, tỷ phú Jim Walton, cũng chỉ sử dụng mẫu xe Dodge Dakota trị giá chưa đến 9.000 USD làm phương tiện di chuyển chủ yếu.

Trang tin Canada Drives cho hay mẫu xe yêu thích của tỷ phú Jack Ma là Roewe RX5. Chiếc SUV có giá trung bình 15.000 USD là sản phẩm của hãng xe mà Alibaba của Jack Ma đảm nhận công việc thiết kế hệ điều hành cho hệ thống thông tin giải trí.

Cả Larry Page lẫn Sergey Brin - hai đồng sáng lập Google - đều chọn Toyota Prius làm phương tiện di chuyển cá nhân chính trong nhiều năm. Toyota Prius được Larry Page ưu ái đến mức Google đã sử dụng mẫu xe này làm nền tảng để xây dựng công nghệ xe tự lái cho riêng mình.

Larry Page và Sergey Brin cùng chiếc Toyota Prius. Ảnh: Carscoops.

Từ góc nhìn của mình, Dave Ramsey - chuyên gia tài chính cá nhân - cho rằng những cá nhân sở hữu khối tài sản ròng từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD thường sở hữu những chiếc xe “bị đánh giá thấp”.

“Nếu không phải một chiếc Toyota Camry hay ôtô hiệu Honda đã qua sử dụng thì cũng là một chiếc bán tải đời cũ nào đó”, Dave Ramsey nhận định trong một chương trình cá nhân.

Theo Dave Ramsey, những người thuộc giới siêu giàu không quan tâm người khác nghĩ gì. Họ sống cho bản thân chứ không cần gây ấn tượng với người khác.

Lợi điểm của ôtô bình dân

Theo MoneyWise, có nhiều lý do khiến giới siêu giàu không thích đốt tiền vào những mẫu xe của thương hiệu sang trọng. Một trong số đó là tính khấu hao.

Tờ US News chỉ ra rằng mức khấu hao trung bình của tất cả ôtô trong 5 năm đầu tiên rơi vào khoảng 49,1%, và các thương hiệu xe sang thậm chí còn sụt giảm giá trị nhiều hơn con số vừa nêu.

Cụ thể, mức khấu hao trung bình trong 5 năm đầu của Mercedes S-Class là 67,1%. Với BMW 7-Series, con số trong cùng kỳ lên đến 72,6%.

Trang tin US News cho biết xe sang thường sở hữu mức khấu hao lớn trong 5 năm đầu tiên. Ảnh: BMW.

Hơn nữa, các dòng xe sang trọng cũng ngốn nhiều chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm hơn so với nhóm ôtô phổ thông. Do vậy khi mua xe sang, khách hàng phải chấp nhận chi trả khoảng tiền cao hơn khá nhiều so với con số niêm yết.

Ngoài ra khi đã hết hạn bảo hành, chi phí sửa chữa của những chiếc xe đến từ thương hiệu sang trọng cũng cao hơn đáng kể so với nhóm ôtô phổ thông.

Riêng với các nhà đầu tư, chi phí cơ hội có lẽ là yếu tố quan trọng trong quyết định chọn lựa phương tiện di chuyển trên đường phố.

MoneyWise lý giải rằng nếu phải chi nhiều tiền cho ôtô sang trọng, những người này sẽ có ít tiền đầu tư hơn. Lợi nhuận tiềm năng từ những khoản đầu tư là chi phí cơ hội mà các nhà đầu tư rất quan tâm.

Không chỉ là câu chuyện chi phí, những chiếc xe sang cũng tốn nhiều công sức chăm sóc và bảo dưỡng hơn là xe bình dân, thứ được sinh ra để chạy mỗi ngày và hiếm khi gặp sự cố, và những người giàu có đôi khi muốn tiết kiệm thời gian vàng bạc của mình hơn là chơi những chiếc xe đắt giá nhưng đỏng đảnh.