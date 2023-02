Nhiều người dương tính với ma túy tại quán bar Rex ở Hà Nội

Hàng loạt dấu hiệu vi phạm tại quán bar Rex, đã bị lực lượng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện, xử lý.

Khoảng 0h20 ngày 22/2, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an phường Dương Nội kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh bar Rex (địa chỉ: số 345 đường Hữu Hưng, phường Dương Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở vẫn đang hoạt động, mở nhạc mạnh và đang có 55 người. Trong đó, khu vực khách có 6 bàn với 33 người đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc, uống rượu. Khu vực nhân viên có 22 người, gồm 3 vũ công nhảy trình diễn; một nhân viên DJ và 18 nhân viên phục vụ.

Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở tắt nhạc, tạm dừng hoạt động để thực hiện kiểm tra thủ tục hành chính.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Rex.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với cơ sở kinh doanh bar Rex và làm việc với đại diện cơ sở là ông L.Đ.T. (SN 1975, thường trú tại xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội), ông T. giải trình ngày 21/2, sau khi sửa chữa cơ sở đã tổ chức khai trương kinh doanh đón khách.

Cơ sở đã xin được giấy phép kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và giải trí Đại Dương (trụ sở tại đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) và Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh tại số 345 đường Hữu Hưng, phường Dương Nội; chủ cơ sở là N.V.H. (SN 1990, thường trú tại Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, thực tế, cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ xuất trình giấy đăng ký kinh doanh qua… điện thoại. Cơ sở cũng không xuất trình được hồ sơ, giấy phép liên quan đến công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Kết thúc kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản niêm phong, tạm giữ: 12 chai rượu Chivas 12 (không dán tem nhập khẩu); 10 chai rượu Chivas 12 (có tem nhập khẩu); 2 chai rượu Chivas 18 (có tem nhập khẩu); 8 bao thuốc lá điếu nghi do nước ngoài sản xuất; 5 hộp nhãn hiệu ALFaKher và 5 hộp nhãn hiệu ADALA. Cơ sở chưa xuất trình hóa đơn nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nêu trên.

Tiến hành test nhanh đối với số khách và nhân viên trong quán bar, lực lượng chức năng xác định 13 người (8 nam, 5 nữ) dương tính với ma túy.

Bị đưa về cơ quan công an, nhóm người trên khai nhận có sử dụng ma túy từ trước đó, nhưng không sử dụng tại quán bar Rex. Tổ công tác đang phối hợp Công an phường Dương Nội tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã làm việc và ghi biên bản lời khai với toàn bộ khách và nhân viên tại cơ sở. Quá trình này, có 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Dương Nội xác minh và tiến hành xử phạt 6 người trên theo điểm a khoản 1 điều 10 nghị định 144/2021, chế tài 400.000 đồng/người.

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, cùng với việc chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, công an quận chú trọng phát động người dân phản ánh, báo tin, để kịp thời phát hiện, xử lý hàng quán nói chung, các cơ sở kinh doanh có điều kiện nói riêng, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. Quan điểm của công an quận là kiểm soát và đảm bảo các cơ sở này tuân thủ quy định pháp luật, chính là để chặn “nguồn” tội phạm, vi phạm pháp luật.