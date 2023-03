Nhiều người dùng dòng Galaxy Note chọn lên đời S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra ra đời đánh dấu sự quay trở lại của dòng Galaxy Note trong thiết kế mới, toàn diện về tính năng, thu hút Note fan lên đời.

Sau thông tin Galaxy Note được dừng sản xuất, giới công nghệ và Note fan tiếc nuối khi phải chia tay dòng điện thoại mạnh mẽ, định hình thị trường smartphone cao cấp của Samsung. Đánh dấu sự trở lại của dòng Galaxy Note trong hình hài mới, Galaxy S23 Ultra mang đến trải nghiệm vượt kỳ vọng cho fan cứng dòng Note. Với S Pen tiện lợi, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng đa nhiệm, Galaxy S23 Ultra đã “đốn tim” không ít người dùng Note trung thành.

The Verge đánh giá sự trở lại của dòng Note bằng câu văn của Shakespeare: “A rose by any other name would smell as sweet” (Bông hồng vẫn mãi tỏa hương dù được gọi với cái tên nào), thể hiện khả năng truyền tải trọn vẹn tinh thần Galaxy Note của Galaxy S thế hệ mới.

Tích hợp “đũa thần” S Pen của dòng Galaxy Note

Khi nhắc về smartphone Galaxy Note ấn tượng nhất, anh Duy Khoa (Admin Cộng đồng Galaxy Fans Việt Nam) thể hiện rõ sự hào hứng: “Smartphone dòng Note ấn tượng nhất với tôi là chiếc Note Edge có khung viền kim loại và màn hình cong đầu tiên trên thế giới”, anh Khoa cho biết.

Khi nhắc đến bút S Pen, anh Duy Khoa chia sẻ “đũa thần” của Samsung giúp anh rất nhiều trong công việc như ghi chú, phác thảo ý tưởng, chụp ảnh không chạm... Với anh, S Pen là nét đặc trưng riêng có của dòng Galaxy Note, không đụng hàng bất kỳ smartphone nào khác trên thị trường. Bằng S Pen, Samsung đã thành công trong việc trang bị quyền năng viết vẽ linh hoạt cho người dùng.

Galaxy S23 Ultra tích hợp S Pen ngay trên thân máy, mang lại cảm giác gần gũi, quen thuộc cho người dùng Note. Ảnh nhân vật cung cấp.

Là một trong những khách hàng trải nghiệm sớm S23 Ultra, anh Duy Khoa đánh giá cao việc Samsung đã thực sự lắng nghe lòng fan và mang những đặc điểm kế thừa của Galaxy Note quay trở lại dưới hình hài mới, hoàn thiện hơn về tính năng. “Chất ‘Note’ được thể hiện đậm nét từ Galaxy S22 Ultra đến S23 Ultra. Đặc biệt, chiếc S23 Ultra với màn hình được giảm độ cong nên vuông vức hơn, khiến tôi có cảm giác Galaxy Note đã thực sự trở lại ”, anh Khoa chia sẻ.

Trên S23 Ultra, S Pen tiếp tục được cải tiến, mang lại trải nghiệm viết chân thật nhờ đầu bút mảnh chỉ 0,7 mm, có khả năng nhận biết 4.096 mức cảm ứng lực. Hơn nữa, Samsung cũng gia tăng hợp tác với bên thứ 3 như Google để người dùng trải nghiệm viết vẽ trọn vẹn trên nhiều ứng dụng hơn nữa. Đơn cử, người dùng có thể vẽ hay ghi chú trên Google Maps, viết từ khóa bằng nhiều ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) trên thanh tìm kiếm của Google.

Người dùng có thể viết nội dung tìm kiếm trên Google hoặc vẽ trên Google Maps. Ảnh: ZDNET.

Bên cạnh đó, anh Duy Khoa cũng ấn tượng với pin của flagship mới nhất từ Samsung. “S23 Ultra cho tôi thấy sự ổn định về pin ngay từ ngày đầu sử dụng. Với dung lượng pin 5.000 mAh, tôi có thể lướt web liên tục 11 tiếng, máy còn hỗ trợ sạc nhanh. Hơn thế, tôi thích nhất chế độ Bypass Charging (sạc nhánh) khi chơi game, cho phép điện thoại sử dụng năng lượng trực tiếp qua nguồn điện thay vì dùng pin, làm giảm nhiệt độ máy khi chơi game cấu hình nặng”, anh Duy Khoa chia sẻ.

Hiệu năng vượt trội

Không chỉ làm Note fan ấn tượng với S Pen, Galaxy S23 series còn được yêu thích bởi hiệu năng mạnh mẽ. Hợp tác với Qualcomm, Samsung mang đến cho người dùng chipset Snapdragon 8 Gen 2 độc quyền cho thiết bị Galaxy, được tuyên bố nâng cao trải nghiệm làm việc, giải trí cho người dùng.

“Với tôi, trải nghiệm chơi game trên điện thoại được nâng cấp hơn trên S23 Ultra. Chiếc điện thoại làm khá tốt nhiệm vụ ổn định các thông số game. Cùng với màn hình 120 Hz, thao tác chơi game trở nên mượt mà và dễ dàng hơn”, anh Huỳnh Thủy (nhân viên văn phòng, quận Bình Tân) đánh giá cao khả năng “chiến” game của S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra là chiếc smartphone mạnh mẽ cho người dùng yêu thích chơi game trên điện thoại. Ảnh: Samsung.

Không dừng lại ở việc mang lại trải nghiệm chơi game đỉnh cao, Galaxy S23 Ultra còn nâng cao hiệu suất làm việc của người dùng. Thiết bị cho phép chia đôi màn hình để người dùng sử dụng cùng lúc 2 ứng dụng. Nhờ đó, người dùng có thể vừa đọc tin nhắn trên Messenger vừa chỉnh sửa trên Microsoft Word.

Hơn thế, Samsung cũng tăng cường khả năng kết nối smartphone với hệ sinh thái Galaxy. Với chế độ Multi Control (điều khiển đa dụng), người dùng có thể kéo thả file, ảnh, video… từ S23 Ultra sang PC hay tablet có kết nối Bluetooth, giảm tối đa thời gian chuyển file.

Là fan lâu năm của dòng Note, anh Đỗ Quốc Hưng (kinh doanh tự do, Hà Nội) cho biết khả năng bổ trợ cho công việc là điểm làm anh yêu thích trên Galaxy Note. “Những chiếc Note giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi có thể dễ dàng kiểm tra và trả lời mail, thao tác như là một máy tính nhỏ bên người, dễ dàng xử lý các đầu việc gấp khi tôi chưa tiện ngồi máy tính”, anh Hưng chia sẻ.

Là fan dòng Note kể từ model Galaxy Note 4, anh Đỗ Quốc Hưng chọn lên đời S23 Ultra để hỗ trợ công việc của mình. Ảnh nhân vật cung cấp.

“Với S Pen, trải nghiệm chụp ảnh của tôi được đơn giản hóa. Từ khởi động camera, chuyển đổi camera trước hoặc sau, tôi hầu như không cần chạm vào máy”, anh Hưng chia sẻ. Anh Hưng cũng ấn tượng với khả năng chụp đêm cùng Nightography (Mắt thần bóng đêm) và camera 200 MP cho ảnh chi tiết bất chấp điều kiện sáng.

Không thể phủ nhận, Galaxy S23 Ultra đã làm tốt nhiệm vụ nối tiếp dòng Galaxy Note, cho thấy Samsung luôn lắng nghe phản hồi, liên tục làm mới trải nghiệm di động cho người dùng, đặc biệt là người dùng Samsung Galaxy lâu năm. “S23 Ultra làm Note fan lâu năm như tôi cảm thấy thân thuộc. Đây xứng đáng là chiếc smartphone kế thừa trọn vẹn tinh thần của Galaxy Note, nâng tầm trải nghiệm trên smartphone cho người dùng”, anh Duy Khoa cho biết thêm.