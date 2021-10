Nhiều người đi chụp hình khi phố cổ Hội An ngập gần 1 m

Tranh thủ nước xuống dưới đầu gối, anh Hiếu (ngụ phường Tân An, TP Hội An) đưa con trai đi dạo tại đường Bạch Đằng. Theo anh Hiếu, đợt lũ này mới ở mức báo động 1, thấp hơn nhiều so với năm trước.