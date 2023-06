Nhiều người cố xem 'The Idol' chỉ vì Jennie

Giữa thời điểm "The Idol" đối mặt với loạt chỉ trích, nhiều khán giả vẫn chọn xem bộ phim vì sự xuất hiện của Jennie. Đây là nhận định của The New York Times.

"Đối với một số người, lý do duy nhất để xem The Idol là Jennie của BlackPink", cây bút của tờ The New York Times cho biết. Mặt khác, NBC News nhận định: "Khán giả xem The Idol đồng tình việc Jennie là điểm sáng của một bộ phim lộn xộn". Sau màn chào sân, The Idol gây phẫn nộ khi lạm dụng cảnh khoe thân. Bản thân Jennie đối mặt với làn sóng chỉ trích từ khán giả Hàn Quốc khi thực hiện vũ đạo gợi dục. Song, một bộ phận khán giả vẫn lựa chọn xem bộ phim vì Jennie. Tâm điểm chú ý Trước khi chính thức phát sóng trên HBO, bộ phim The Idol đã trở thành tâm điểm của loạt tranh cãi. Tại Liên hoan phim Cannes, 2 tập đầu tiên được công chiếu. Sau đó, bộ phim nhận về loạt ý kiến chê bai vì nội dung phản cảm. Tác phẩm đã thay đổi sau khi đạo diễn Sam Levinson thay thế Amy Seimetz, theo The Rolling Stone. The New York Times nhận định sau khi tập đầu tiên được phát sóng, nữ thần tượng Hàn Quốc đã chiếm vị trí trung tâm. Không phải nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp), vũ công phụ họa cho cô - Diane (Jennie Kim) - mới là người thu hút sự chú ý. Cảnh quay của Jennie gây tranh cãi. Ảnh: Pann. "Diễn xuất của Jennie phù hợp với nhân vật của cô ấy. Cảnh quay hoàn toàn tự nhiên. Cô ấy luôn phải tham gia các buổi tập vũ đạo. Bởi vậy, nhân vật này hợp với cô ấy", Greta Dobson (27 tuổi, ở Brooklyn) nhận xét. Trong khi đó, Anisa (18 tuổi, ở Seattle) khẳng định nếu không vì Jennie, cô sẽ không bao giờ xem bộ phim. "Tôi chắc chắn sẽ không xem nó và hủy gói đăng ký với HBO", Anisa chia sẻ. Theo Variety, The Idol thu về 913.000 lượt xem sau tập đầu. Trong khi đó, tờ Esquire chỉ ra rằng đoạn video chỉ có cảnh quay của Jennie đạt 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội và vẫn tiếp tục tăng. Người hâm mộ của Jennie kỳ vọng trong những tập tới, vai diễn của cô sẽ có nhiều điều mới lạ. Theo một vài ý kiến mà The New York Times đăng tải, nhân vật của Jennie đáng lẽ nên có lời thoại, dù chỉ là vai phụ. "Họ sẽ sử dụng lợi thế vũ đạo và ca hát của Jennie như thế nào? Liệu vai diễn của cô ấy có ảnh hưởng đến nhân vật Jocelyn?", Dobson đặt ra câu hỏi về sự phát triển của nhân vật Diane. Ảnh hưởng đến hình tượng The Idol khiến tên tuổi Jennie phủ sóng. Đồng thời, nó cũng trở thành yếu tố đẩy nữ thần tượng thành tâm điểm của loạt tranh cãi. Tờ Ten Asia cho rằng hình tượng "Human Chanel" của Jennie sụp đổ vì vũ đạo gợi cảm. Nữ thần tượng nhiều lần cho thấy hình tượng thanh lịch, nữ tính khi diện đồ Chanel. Tuy nhiên, phân cảnh gợi cảm trong The Idol lại cho thấy khía cạnh đối lập, quá gợi cảm. Trong tập 1, Jennie xuất hiện với cảnh quay thực hiện vũ đạo gợi cảm. Cô mặc áo crop top dáng rộng cùng bra thể thao, quần shorts cạp cao, Các động tác Jennie thực hiện cùng vũ công nam bị cho là phản cảm, quá gợi dục. Trước cảnh quay gợi cảm của Jennie, nhiều người thể hiện sự phẫn nộ: "Động tác thì chỉ là động tác. Tuy nhiên, biểu cảm gương mặt thực sự có vấn đề", "Tôi hoàn toàn không muốn xem bộ phim này", "Tôi không thể xem hết vũ đạo". Nhiều người cho rằng việc Jennie tham gia vào The Idol để tăng sức ảnh hưởng ở Mỹ nhưng kết quả không khả quan do bộ phim bị chê bai. Hình tượng của Jennie bị ảnh hưởng khi quyết định tham gia bộ phim The Idol. Ảnh: HBO. Mặt khác, một số người thể hiện ý kiến khác biệt trên Pann - diễn đàn ở Hàn Quốc. Họ nhận định: "Cô ấy là người lớn và không hề quay cảnh khỏa thân. Vậy thì vấn đề là gì?", "Ngay từ đầu, phim đã được phân loại 19+ và Jennie đã là người trưởng thành. Tôi không hiểu sao lại gây tranh cãi". Đến ngày 7/6, theo Ten Asia, Jennie tự quyết định tham gia bộ phim sau khi nhận lời đề nghị của The Weeknd. Thông tin này khiến nam ca sĩ nhận về nhiều bình luận tiêu cực trên các diễn đàn Hàn Quốc. Trước đó, sau khi The Idol công chiếu 2 tập đầu tại LHP Cannes, tác phẩm nhận về loạt đánh giá tiêu cực từ truyền thông. Variety nhận định: "Những hình ảnh khiêu dâm của Lily Rose Depp, kẻ lừa đảo ở hộp đêm và nhóm người nịnh bợ hèn hạ tại Hollywood. Tất cả đã xuất hiện trong 2 tập đầu của bộ phim". Trước đánh giá của giới truyền thông, nhiều bình luận tỏ ra lo lắng liệu vai diễn có ảnh hưởng đến Jennie. Số khác tò mò về lý do thực sự khiến nữ thần tượng quyết định tham gia bộ phim. Jennie đang phải đón nhận loạt phản ứng trái chiều - chỉ trích có, chế giễu có và bênh vực cũng có. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải cao trào của sự việc do The Idol mới phát sóng tập đầu tiên. Phần thể hiện của nhân vật Diane (Jennie Kim) trong các tập sắp tới sẽ quyết định liệu thành viên nhóm BlackPink tiếp tục bị chỉ trích hay được ủng hộ. Kylie Jenner khác lạ khi ở Pháp Kylie Jenner gây chú ý khi khoác lên mình những bộ đồ tối giản, đơn sắc trong khoảng thời gian ở Paris. Tạo hình của Kim Tae Hee khi đóng phim kinh dị Tạo hình và diễn xuất của Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon trong phim "Lies Hidden in My Garden" thu hút sự quan tâm từ khán giả. Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.