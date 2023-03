Nhiều người cổ vũ 2 nữ sinh đánh nhau ở Sóc Trăng

Hai nữ sinh ở Sóc Trăng hẹn tại vườn dừa huyện Cù Lao Dung để đánh nhau với sự cổ vũ của nhiều bạn bè.

Nữ sinh H.P. (áo trắng) đang túm tóc đánh C.T. Ảnh: Nhật Tân.

Ngày 10/3, lãnh đạo trường THPT An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), làm việc với phụ huynh của một số học sinh để làm cơ sở kỷ luật các em đánh nhau.

Khoảng 15h ngày 9/3, người dân gần trường THPT An Thạnh Ba phát hiện 2 nữ sinh H.P. (lớp 7) và C.T. (lớp 8) hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại vườn dừa phía sau một quán giải khát ở ấp An Hưng. Khi nghe nhiều người bạn đứng xung quanh đếm “một, hai, ba”, P. và T. lao vào đánh nhau dữ dội.

Được nhiều người cổ vũ, 2 nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống con mương đã khô nước để đánh nhau vào đầu, mặt… Một số học sinh chứng kiến 2 nữ sinh đánh nhau đã quay lại clip và chuyển cho bạn bè, giáo viên xem.

Trường THPT An Thạnh Ba ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Đặng Văn Linh, Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh Ba, cho biết các em đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

“Các em mâu thuẫn cá nhân rồi hẹn nhau. Chúng tôi đang cùng công an xử lý những em này. Tôi vừa làm việc với phụ huynh. Em P. ở với bà, mẹ không có mặt tại địa phương”, ông Linh nói.

Theo lãnh đạo trường THPT An Thạnh Ba, cuối tháng 2, em P. từng xô xát với học sinh của một trường khác ở xã An Thạnh Nam.

Hiện, em C.T. đang điều trị tại bệnh viện với vết thương chân, sưng mặt, mũi và đầu.