Nhiều người chưa nhận được lời xin lỗi ở Oscar

Đến lúc này, vợ Will Smith, Joseph Monish Patel - nhà sản xuất "Summer of Soul", tác phẩm bị mất khoảnh khắc chiến thắng trên sân khấu Oscar - vẫn chưa nhận được lời xin lỗi.

"Will Smith, Chris Rock và Viện Hàn lâm (AMPAS) nghĩ tình hình đã bớt căng thẳng sau lệnh cấm nam chính King Richard tham dự Oscar trong 10 năm. Thực tế, họ đã quá phụ thuộc vào các tuyên bố văn bản và không nhận thức được các bên đều thiếu nhiều lời xin lỗi".

Clayton Davis - nhà phê bình của Variety - mở đầu bài viết Nhiều người đáng được xin lỗi sau lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Chris Rock và Will Smith từng là đồng nghiệp thân thiết. Giờ đây, họ khó thể nào giao tiếp bình thường với nhau như trước. Ảnh: People.

Davis cho rằng đối với Smith, bài đăng “chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm” không phải cách nhận tội mà công chúng, ngành công nghiệp phim ảnh, đồng nghiệp và bạn diễn mong đợi.

Chris Rock không nên chuẩn bị kinh phí sản xuất tác phẩm hài kịch đặc biệt xoay quanh những gì đã xảy ra, và sự im lặng của danh hài trong vụ này thật khiến người khác khó chịu.

Viện Hàn lâm công nhận Rock đã không làm cho tình tình xấu hơn, không đuổi thẳng cổ Smith ra khỏi khán phòng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của những thay đổi căn bản, cần thiết trong tổ chức này, nhằm đảm bảo lễ trao giải có thể tồn tại lâu dài.

"Will không phải nhân vật phản diện duy nhất. Thậm chí không có 'người tốt' trong câu chuyện này, chỉ có nhiều người đưa ra quyết định tồi", Davis khẳng định.

Will Smith đã chịu hình phạt riêng, và cây bút của Variety cho rằng Viện Hàn lâm, Chris Rock cũng có trách nhiệm xin lỗi những người khác.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Theo Variety, danh sách dài những người bị tổn thương, bị ảnh hưởng trong scandal của Will Smith bao gồm Jada Pinkett Smith, nhà sản xuất Joseph Monish Patel, ba MC dẫn dắt lễ trao giải Oscar là Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes, các nhà sản xuất và nhân viên đài truyền hình, tất cả khán giả tham dự trực tiếp và theo dõi tại nhà.

"Đừng nên tiếp tục đứng sau các tuyên bố và dòng tweet chỉn chu. Đã đến lúc trực tiếp nhận lỗi với tất cả bên bị tổn thương bởi Will, Chris và Viện Hàn lâm. Không ai có thể vui nổi sau chương trình năm nay", tạp chí Mỹ viết.

Quay lại hai tuần trước, ban tổ chức Oscar cho biết đã yêu cầu Will Smith ra ngoài sau khi tát đồng nghiệp. Nam diễn viên được cho là từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên, TMZ tố Viện Hàn lâm nói dối. Nguồn tin khẳng định ban tổ chức có thảo luận ở khu vực hậu trường nhưng họ bất đồng ý kiến và không thể thống nhất quyết định.

Như vậy, cái sai của AMPAS là không dứt khoát ngay thời điểm đó khiến sự nghiệp của Smith vốn đã lao đao lại càng bị nhấn chìm mạnh mẽ hơn sau khoảnh khắc nhận tượng vàng Nam chính xuất sắc.

Hậu trường lễ trao giải Oscar khi Will Smith lên nhận giải Nam chính xuất sắc cho King Richard. Ảnh: Newsbreak.

Clayton Davis đưa ra bình luận: "Giờ đây, trong mắt công chúng, Will là người đàn ông da màu giận dữ, người đã tấn công nghiêm trọng đồng nghiệp. Những khán giả không nắm toàn bộ thông tin sẽ tin rằng Will chống lại ban tổ chức và không chịu rời sân khấu".

Chuyện trên làm Davis nhớ lại câu nói đẫm nước mắt của Janet Hubert với Will Smith hồi năm 2020. Nữ diễn viên The Fresh Prince of Bel-Air trách cứ đàn em: "Tôi mất tất cả, mất danh tiếng và mọi thứ. Cậu không hiểu được khi cậu gọi một phụ nữ da đen ở Hollywood là ‘khó ở’ thì chẳng khác nào Thần Chết ban nụ hôn cho sự nghiệp của người đó?".

Janet Hubert khẳng định những điều Smith làm, những câu anh nói ra, đã nhấn chìm sự nghiệp của người phụ nữ da đen như cô.

Và giờ đây, chính nam diễn viên cũng lao đao và bị gọi là "ngôi sao da đen hết thời" sau hành vi bạo lực.

Sự im lặng đáng trách của Chris Rock

Theo Variety, Chris Rock đáng trách dù là nạn nhân trực tiếp của cú tát. Các nguồn tin quốc tế nói danh hài 57 tuổi không hề biết vợ Will Smith bị rụng tóc, và nếu đúng, các nhà phân tích truyền thông vẫn tìm ra điểm sai trong cách hành xử của danh hài.

Hài kịch không phải lĩnh vực mà người nghệ sĩ được quyền tự do ngôn luận và không gánh hậu quả. Họ không thể phát biểu bất cứ điều gì chỉ vì nghĩ bản thân được quyền làm vậy.

"Lời nói có hậu quả và dễ gây tổn thương nếu không khéo léo. Bạn chẳng biết được người trong cuộc suy nghĩ gì về trò đùa. Nhưng rõ ràng Chris nên trực tiếp xin lỗi Jada Pinkett Smith, vì cô ấy đã thể hiện sự khó chịu ra mặt", nhà phê bình Davis phát biểu.

Chris Rock xuất hiện trên đường phố New York, Mỹ ngày 12/4. Ảnh: People.

Trò đùa của Rock không dừng lại ở mái đầu trọc của vợ Will Smith. Khi công bố Summer of Soul chiến thắng hạng mục Phim tài liệu xuất sắc, danh hài đã nói: "Tượng vàng Oscar đã thuộc về Ahmir 'Questlove' Thompson và một nhóm 4 người da trắng". Theo Davis, không riêng nhà sản xuất da màu Questlove, tất cả người góp công vào tác phẩm đều xứng đáng được gọi tên.

Đây không phải câu nói bộc phát của Rock. Variety cho biết danh hài đã tập dợt đoạn kịch bản này trong buổi tổng duyệt trước lễ trao giải.

Cho đến nay, Chris Rock vẫn không gửi lời xin lỗi nào đến Jada Pinkett Smith, nhà sản xuất Joseph Monish Patel. Thay vào đó, anh nhấn mạnh: "Tôi không nhắc lại cú tát cho đến khi được trả tiền".

Những cái tên làm nên lịch sử của giải Oscar năm nay gần như bị lu mờ trước bê bối của Will Smith, bao gồm Ariana DeBose (West Side Story) - người phụ nữ da màu đầu tiên giành được giải thưởng diễn xuất, Troy Kotsur (CODA) - nam diễn viên khiếm thính đầu tiên chiến thắng, ý nghĩa của việc tác phẩm phát trực tuyến CODA giành giải Phim hay nhất.

Nhà phê bình Clayton Davis giả sử Viện Hàn lâm, Will Smith và Chris Rock có những động thái trực tiếp, thích hợp nhằm thể hiện sự hối lỗi và hoàn thành trách nhiệm, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Và chỉ khi đó, những diễn viên, bộ phim xứng đáng ca ngợi mới thực sự được tôn vinh đúng nghĩa.