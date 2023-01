Nhiều ngôi sao mắc Covid-19 sau lễ trao giải Quả cầu Vàng

Jamie Lee Curtis, Michelle Pfeiffer, Colin Farrell và Brendan Gleeson xác nhận mắc Covid-19 sau khi tham dự lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80.

Colin Farrell tại lễ trao giải Quả cầu Vàng.

Nhiều ngôi sao hạng A đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tham dự lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80 ở khách sạn Beverly Hills của bang California, Mỹ ngày 11/1, BBC News đưa tin.

Trong nhóm người nhiễm bệnh, 4 diễn viên Jamie Lee Curtis, Michelle Pfeiffer, Colin Farrell và Brendan Gleeson đang trong quá trình hồi phục.

5 ngày sau Quả cầu Vàng, một số ngôi sao thông báo không thể tham dự Critics Choice Awards vì mắc Covid-19. Michelle Pfeiffer cho hay: "Tôi phải vắng mặt ở lễ trao giải của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (BFCA) hôm nay. Đúng vậy, do Covid-19".

Theo kế hoạch, Michelle Pfeiffer sẽ trao giải Thành tựu trọn đời cho Jeff Bridges. Nhưng cuối cùng, người thay thế vị trí của Pfeiffer là John Goodman. Ở diễn biến khác, Jamie Lee Curtis thông báo tình trạng bệnh tương tự.

Colin Farrell và bạn diễn Brendan Gleeson mắc Covid-19 sau khi tham dự lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ảnh: New York Post.

Ban tổ chức Critics Choice Awards bày tỏ sự bất bình khi lễ trao giải của họ vắng lượng khách mời đáng kể: "Thật đáng buồn, đội trưởng đội cổ vũ này sẽ không có mặt để cổ vũ bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy. Mặc dù Michelle Pfeiffer bị ốm, bạn diễn của cô trong Everything Everywhere All at Once đã mang về 5 giải thưởng, bao gồm cả giải Phim hay nhất".

Minh tinh Jessica Chastain - người hiếm hoi đeo khẩu trang ở lễ trao giải Quả cầu Vàng - nói cô lo lắng nhiễm bệnh khi tham gia sự kiện. May mắn rằng sức khỏe cô vẫn ổn khi trở về nhà. "Tôi phải rất cẩn thận trong khán phòng vì không muốn các diễn viên đồng nghiệp thất vọng", Chastain chia sẻ trên E! News.

Không giống 2 năm trước, các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như xét nghiệm, tiêm chủng và yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đã không được áp dụng trong mùa trao giải này.

Một số sự kiện phát sóng trực tiếp không yêu cầu bất kỳ biện pháp an toàn nào, trong khi những sự kiện như Quả cầu Vàng yêu cầu khách mời xét nghiệm, có chứng nhận tiêm vaccine.

Không chắc chắn liệu những người nổi tiếng đã mắc Covid-19 khi tham gia Quả cầu Vàng hay không, nhưng sự việc khiến giới truyền thông đặt câu hỏi các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp có được thực hiện đúng trong buổi lễ?