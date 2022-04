Nhiều ngôi sao chán ghét mạng xã hội giống như Selena Gomez

Đối với người nổi tiếng, mạng xã hội là con dao 2 lưỡi khi giúp kết nối với fan nhưng cũng có thể khiến họ hứng chịu bình luận tiêu cực về ngoại hình, công việc và cuộc sống.

“Đã có lúc, Instagram trở thành cả thế giới của tôi và điều đó thực sự nguy hiểm. Ở những năm tháng đôi mươi, tôi cảm thấy mình không đủ hấp dẫn”, nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ với InStyle khi từ bỏ mạng xã hội vào năm 2018.

Cựu ngôi sao Disney gọi đây là quyết định tốt nhất mà bản thân từng làm cho sức khỏe tinh thần dù có thời điểm, cô được mệnh danh là “nữ hoàng” của nền tảng này với lượt theo dõi lớn nhất.

Selena Gomez từng nói với Los Angeles Times về những nguy hiểm mà bản thân chứng kiến ​​trên mạng xã hội, từ các cô gái và chàng trai bị phơi bày cho đến thông tin sai lệch tràn lan. Cô cũng xóa mạng xã hội khỏi điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần để xóa bỏ cảm giác tiêu cực và bất an.

Mong ước có cuộc sống bình thường cùng với việc mắc chứng rối loạn lưỡng cực khiến Selena Gomez quyết định từ bỏ mạng xã hội. Ảnh: @selenagomez.

Đầu tháng 4, Selena Gomez gây chú ý khi chia sẻ trên Good Morning America về 4,5 năm rời xa mạng xã hội. “Điều này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi hiện diện ngoài đời thực và kết nối nhiều hơn với mọi người. Tất cả khiến tôi cảm thấy bình thường”.

Hiện tại, ê-kíp giúp nữ ca sĩ người Mỹ quản lý trang cá nhân. Cô vẫn hỗ trợ một số nội dung nhưng không còn trực tiếp tương tác với các thương hiệu hoặc người hâm mộ nữa.

Thực tế, theo SCMP, trong giới giải trí thường xuyên độc hại, những người nổi tiếng có thể phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt soi mói. Giống như Selena Gomez, không ít ngôi sao rời bỏ mạng xã hội nhằm tránh bị quấy rối, ưu tiên sức khỏe tinh thần và quyền riêng tư của bản thân hoặc đơn giản là muốn có thêm thời gian để tập trung vào những sở thích khác.

Mạng ảo nhưng hiểm họa thật

Theo US Magazine, ngay cả “nữ hoàng Instagram” Kim Kardashian cũng từng rời xa nền tảng này trong thời gian ngắn. Sau khi bị cướp ở Paris vào tháng 10/2016, cô không hoạt động trên mạng xã hội trong 3 tháng.

Kể từ đó, ngôi sao truyền hình người Mỹ thay đổi cách đăng bài và không còn thêm story theo thời gian thực.

“Từ trải nghiệm tồi tệ khi bị cướp, tôi hiểu rằng mọi người thực sự dõi theo mọi hành động của mình. Họ biết tôi có gì, đang ở đâu và làm gì. Điều đó thực sự đã thay đổi những thứ mà tôi đăng”, Kim nói với The New York Times vào tháng 11/2019.

Hiện tại, ngôi sao của Keeping Up With the Kardashians thường chờ đợi trước khi chia sẻ cuộc sống riêng tư với người hâm mộ.

“Tôi vẫn muốn mọi người cảm thấy như họ đang đồng hành với mình. Nhưng tôi có thể quay video và đăng lên 30 phút sau đó, khi tôi rời khỏi nơi này. Tôi cũng muốn đảm bảo sự riêng tư”, cô nói.

Kim Kardashian thận trọng hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội sau trải nghiệm bị cướp cách đây 6 năm. Ảnh: Insider.

Awkwafina, ngôi sao của bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, tuyên bố tạm ngừng hoạt động trên Twitter cho đến ít nhất là năm 2024. Đây là điều bác sĩ trị liệu khuyên cô thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Thông báo được đưa ra vào tháng 2, vài giờ sau khi Awkwafina giãi bày trước hàng loạt cáo buộc chiếm dụng văn hóa da đen. Cô nói sẽ ngừng sử dụng nền tảng này nhưng vẫn xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội khác vì nơi đó “không có bình luận yêu cầu người ta phải tự sát”.

Tháng 3/ 2021, Hailey Bieber từng tuyên bố không dùng Twitter nữa vì luôn cảm thấy đó môi trường quá độc hại.

“Chỉ cần nghĩ đến việc mở ứng dụng là tôi lại lo lắng đến mức muốn phát điên lên. Tôi thực sự muốn sửa chữa những gì mình cần cải thiện sau cánh cửa đóng kín”, cô nói.

Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng thực hiện một số thay đổi đối với tài khoản Instagram của mình nhằm hạn chế bình luận để tạo ra môi trường “khích lệ và nâng cao tinh thần” hơn.

Hailey Bieber từng tuyên bố không dùng tài khoản Twitter nữa vì môi trường quá độc hại. Ảnh: TeenVogue.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle, Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex, cũng từng tuyên bố rời bỏ mạng xã hội do bị quấy rối trực tuyến, theo The Times.

Harper's Bazaar đưa tin Markle tuyên bố cô là “người bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới” và điều đó “gần như không thể lay chuyển được”. Trong khi đó, Hoàng tử Harry cũng kêu gọi dân mạng ngừng “lướt newfeed liên tục” mà thay vào đó là “kiểm tra và xác thực mọi thông tin xem được”.

Bị quấy rối trực tuyến trong nhiều tháng cũng là lý do Kelly Marie Tran rời bỏ mạng xã hội. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt, nhân vật nữ chính da màu đầu tiên trong Star Wars, đã phải đối mặt với hàng loạt nhận xét phân biệt chủng tộc sau khi vào vai Rose Tico trong loạt phim này.

Mặc dù mất đi một phương thức để tương tác với người hâm mộ và quảng bá sự nghiệp, Tran không hối hận về quyết định của mình.

“Tôi nghĩ rằng mọi người nên làm những gì phù hợp với mình. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà bản thân từng làm”, cô nói.

Nên rời bỏ nếu cảm thấy tiêu cực

Tara Hurster, nhà tâm lý học người Australia, cho biết nghiện mạng xã hội là vấn đề rất thực tế và gây suy nhược cho người trẻ lẫn già.

“Mạng xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn những gì chúng ta nhận thấy”, bà nói với 9Honey.

Tara nói rằng với điện thoại và mạng xã hội, con người có thể dễ dàng quên rằng mình kết nối ở đời thực như thế nào. Việc xóa mạng xã hội có thể là cách hữu ích giúp tĩnh tâm khi cảm thấy quá tải.

“Đối với một số người, việc xóa tài khoản mạng xã hội có thể là lối thoát. Nhưng với cá nhân khác, điều đó có thể gây nên cảm giác cô lập. Vì vậy, điều quan trọng là biết được khi không sử dụng mạng xã hội nữa thì tìm kiếm niềm vui ở đâu”, bà lý giải.

Nhà tâm lý học Tara Hurster khuyên mọi người nên rời bỏ mạng xã hội nếu cảm thấy bị ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh: BuzzFeed.

Tara gợi ý thêm: “Khi điều gì đó ảnh hưởng độc hại đến cuộc sống của chúng ta, việc loại bỏ bản thân khỏi tình huống rắc rối đó có thể thực sự hữu ích. Nếu thấy việc lướt mạng xã hội khiến tâm trạng xấu đi hoặc khó chịu, hãy nghĩ về điều khiến bản thân hạnh phúc bên ngoài màn hình điện thoại. Đó có thể là đọc một cuốn sách, nhâm nhi tách cà phê với bạn bè hoặc đơn giản là bài tập hít thở”.

Tara cho biết cảm thấy trống rỗng hoặc lo lắng sau khi lướt mạng xã hội là điều bình thường. Nhưng điều không hay là để nó bào mòn sức khỏe tinh thần của chúng ta ngày qua ngày.

“Chúng ta cần tập trung vào phong cách sống và cuộc sống mà bản thân muốn xây dựng. Một khi xác định được đó là gì, chúng ta có thể quản lý cả cuộc sống lẫm mạng xã hội theo cách đó. Nếu thường xuyên cảm thấy cần rời bỏ mạng xã hội, hãy nghĩ đơn giản là biến nó thành sự lựa chọn hơn là nhu cầu”, nhà tâm lý học nói.