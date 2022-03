Nhiều nghệ sĩ mắc Covid-19 sau khi dự lễ trao giải BAFTA 2022

BAFTA 2022 bị coi là sự kiện siêu lây nhiễm khi nhiều nghệ sĩ tuyên bố mắc Covid-19 sau đêm trao giải. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới lễ trao giải Oscar.

The Independent đưa tin lễ trao giải BAFTA 2022 bị nghi ngờ là ổ lây lan Covid-19 sau khi khách mời tham gia chương trình lần lượt công bố đã mắc bệnh. Điều này làm dấy lên lo ngại nhiều nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử Oscar 2022 sẽ buộc phải vắng mặt tại đêm trao giải ngày 27/3 (giờ Mỹ) do đang trong thời gian cách ly phòng dịch.

Theo báo chí Mỹ, tại bữa sáng dành cho những người nhận đề cử của Hiệp hội Nhà sản xuất phim Mỹ (PGA), nhiều nhà làm phim bày tỏ lo lắng lễ trao giải BAFTA có thể là một sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19. BAFTA 2022 được tổ chức tại Hội trường Hoàng gia Anh, London, Anh hôm 13/3 (giờ địa phương), quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ và nhà làm phim danh tiếng.

Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với The Hollywood Reporter: “Có vẻ đó là một sự kiện siêu lây nhiễm”. Người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ vài ngày sau khi tham dự lễ trao giải BAFTA. Một người khác cho biết: “Gần như mọi người tôi gặp tối hôm đó giờ đều báo họ đã mắc bệnh”.

Đạo diễn Kenneth Branagh phát biểu nhận giải trên sân khấu BAFTA 2022. Tác phẩm Belfast do anh đạo diễn nhận giải Phim Anh quốc xuất sắc. Ảnh: BBC.

Một trong những nghệ sĩ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tham dự đêm trao giải BAFTA là Kenneth Branagh. Anh là đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Belfast. Tác phẩm giúp nhà làm phim nhận ba đề cử cho kịch bản gốc, phim xuất sắc và đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2022. Nam diễn viên Ciarán Hinds, thủ vai ông nội trong bộ phim, cũng đã mắc bệnh. Hinds nhận đề cử cho nam diễn viên phụ xuất sắc.

Phil Lord và Chris Miller, nhà sản xuất của phim hoạt hình The Mitchells vs the Machines - tác phẩm nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc - cũng được thông báo đã mắc Covid-19. Nhiều thành viên trong nhóm tác giả phim The Rescue từ National Geographic cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Trong đêm trao giải BAFTA 2022, khách mời được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên âm tính với virus Covid-19 nhưng không bắt buộc phải đeo khẩu trang xuyên suốt sự kiện. Đại diện ban tổ chức lễ trao giải chưa có phát ngôn chính thức về sự việc.