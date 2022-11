Nhiều nghệ sĩ Hàn bị yêu cầu rời khỏi ngành giải trí

MC Ding Dong, Lizzy và Yoon Je Moon đang bị truyền thông Hàn Quốc chỉ trích vì trở lại ngành giải trí. Họ từng lái xe trong tình trạng say rượu.

Lizzy bị phản đối việc trở lại ngành giải trí.

“Thật vô liêm sỉ, các nghệ sĩ như MC Ding Dong, Lizzy và Yoon Je Moon, tại sao họ trở lại sau khi lái xe trong tình trạng say xỉn?” là tiêu đề bài viết đăng ngày 7/11 trên tờ My Daily. Truyền thông Hàn Quốc nhận định các nghệ sĩ kể trên đang bị công chúng chỉ trích và tẩy chay. Họ không nên trở lại ngành giải trí.

Ngày 7/11, MC Ding Dong ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới. Trước đó, ca sĩ Lizzy cũng thông báo gia nhập công ty giải trí mới. Cả hai từng phạm lỗi lái xe trong tình trạng say rượu.

MC Ding Dong bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 2. MC thậm chí bỏ chạy và không chấp hành yêu cầu dừng xe của cảnh sát. Anh bị kết án 2 năm quản chế.

Đêm ngày 18/5/2021, khi lái xe ở khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul, Lizzy tông vào chiếc taxi phía trước. Nồng độ cồn trong máu của cô ở mức bị thu hồi bằng lái xe. Nữ ca sĩ sau đó bị phạt 15 triệu won.

MC Ding Dong và nam diễn viên Yoon Je Moon.

Nam diễn viên Yoon Je Moon đã ba lần lái xe trong tình trạng say rượu. Anh vừa trở lại qua dự án của JTBC. Từ khi mắc lỗi, Yoon Je Moon xuất hiện trong nhiều dự án khác.

“Lái xe trong tình trạng say xỉn là một tội ác khủng khiếp. Nếu bạn uống rượu và lái xe, chiếc xe trở thành vũ khí trên đường. Có rất nhiều người dân vô tội phải chịu thiệt hại khủng khiếp do người say rượu lái xe. Làm thế nào họ có thể trở lại ngành giải trí và đứng trước ống kính. Họ có biết đó là một tội ác kinh hoàng không? Hay vì họ không biết đó là một tội ác khủng khiếp nên mới lái xe gây ảnh hưởng?”, tờ My Daily viết về các nghệ sĩ kể trên.

Lizzy (sinh năm 1992, tên thật Park Soo Young) là ca sĩ kiêm diễn viên. Ngoài hoạt động cùng nhóm nhạc After School, cô tham gia một số dự án phim như Oh My Baby, Flower Crew: Joseon Marriage Agency, Kim Seul Gi Genius…

Trong khi đó, Ding Dong là MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt năm 2007 thông qua cuộc tuyển dụng diễn viên hài lần thứ 9 của đài SBS. Cùng năm, ông nhận được giải thưởng dành cho diễn viên hài mới.