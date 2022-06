Nhiều nam giới Mỹ đổ xô đi triệt sản

Sau quyết định lật ngược phán quyết trong vụ kiện Roe v Wade của Tòa án Tối cao, số nam giới yêu cầu thắt ống dẫn tinh đã tăng vọt tại nhiều bang trên khắp nước Mỹ.

Những người ủng hộ quyền phá thai biểu tình bên ngoài Tòa án Tối cao vào ngày 25/6. Ảnh: Washington Post.

Thomas Figueroa, 27 tuổi, luôn biết anh không muốn có con. Lớn lên ở miền Trung Florida và chứng kiến những người bạn cùng lớp mang thai ngay từ khi còn học trung học, anh luôn cân nhắc việc thắt ông dẫn tinh suốt nhiều năm qua.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 24/6, nhằm loại bỏ quyền phá thai của phụ nữ, đã thúc đẩy anh đến quyết định cuối cùng. Chỉ 3 ngày sau khi Roe v Wade nhận "án tử", Figueroa đã đăng ký thắt ống dẫn tinh với một bác sĩ tiết niệu ở Florida, tên Doug Stein, được mệnh danh là ông “vua” thực hiện loại tiểu phẫu này.

“Đó là điều luôn khắc khoải trong tâm trí tôi cho đến gần đây, khi quyết định của Tòa án Tối cao được công bố”, anh nói. “Về cơ bản, nó là yếu tố thúc đẩy tâm trí tôi, rằng tôi thực sự không muốn có con. Tôi phải thắt ống dẫn tinh ngay bây giờ".

Thủ thuật y khoa mà Figueroa nhắc tới là một hình thức triệt sản vĩnh viễn, ngăn không cho tinh trùng đi qua ống dẫn. Theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, vào năm 2002, lý do chính khiến các cặp đôi lựa chọn tiểu phẫu này là do đã có đủ số con mong muốn. Tuy nhiên, vào năm 2011-2015, tiểu phẫu này trở nên phổ biến hơn với nhiều lý do y tế và cách kiểm soát sinh sản khác.

Bối rối trong thế giới hậu Roe

Figueroa không đơn độc. Theo chia sẻ của các chuyên gia tiết niệu với Washington Post, họ đã thấy lượng yêu cầu thực hiện tiểu phẫu này tăng vọt sau quyết định của Tòa án Tối cao.

Bác sĩ Stein nói rằng trước ngày thứ sáu (24/6), ông nhận được 4-5 yêu cầu thắt ống dẫn tinh mỗi ngày. Nhưng kể từ khi quyết định của tòa án được công bố, con số đó đã tăng vọt lên 12-18 yêu cầu mỗi ngày.

Những người biểu tình bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ hôm 24/6. Ảnh: AFP.

“Đó là ngày thứ sáu rất đáng chú ý. Sau đó, số yêu cầu tăng vọt vào cuối tuần và vẫn tiếp tục vượt xa những gì chúng tôi đã trải qua trong quá khứ", ông nói.

“Nhiều người trong số họ nói rằng họ đã suy nghĩ về việc thắt ống dẫn tinh trong một thời gian, và việc lật ngược phán quyết Roe v. Wade chỉ là yếu tố cuối cùng giúp họ vượt qua giới hạn và đăng ký trực tuyến”, vị bác sĩ chia sẻ.

Amanda Omelian, 33 tuổi và bạn trai của cô, Eric Nisi, cũng sớm xác định họ không muốn có con. Nisi đã cân nhắc việc thắt ống dẫn tinh trong vài năm qua, nhưng cho biết quyết định của Tòa án Tối cao là điều thúc đẩy anh đi đến lựa chọn này. Bang Florida nơi Omelian sinh sống đã thông qua lệnh cấm phá thai từ 15 tuần tuổi.

Trong khi đó, một số bác sĩ đang phải đối mặt với sự bối rối và sợ hãi trong thế giới hậu Roe.

Những ngày qua, Đại học Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), một số tổ chức chuyên môn và tạp chí y khoa khác đã cảnh báo rằng phán quyết này sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe ngoài việc phá thai, gây ra những rủi ro mới cho bệnh nhân và có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở người mẹ.

Họ lo ngại về tác động đối với các tình huống bao gồm sẩy thai và thụ tinh trong ống nghiệm. Theo đó, thực tiễn y học sẽ bị định hình lại, hoặc thậm chí đảo ngược bởi "các luật lệ vốn không được xây dựng dựa trên bằng chứng hoặc cơ sở khoa học".

Sự thay đổi nhận thức

Khi phán quyết Roe bị đảo ngược, bác sĩ Stein, đồng nghiệp John Curington và những người ủng hộ thắt ống dẫn tinh khác đã xuống đường, đến các văn phòng hỗ trợ trẻ em để khuyến khích mọi người lựa chọn thủ thuật này.

Lịch làm việc của ông đã kín chỗ đến cuối tháng 8, do đó, ông phải mở thêm ngày làm việc ngoài giờ để đáp ứng số bệnh nhân đăng ký gần đây, trong đó nhu cầu thắt ống dẫn tinh ở nam giới dưới 30 tuổi, chưa có con, ngày càng tăng.

Nhiều nam giới chọn thắt ống dẫn tinh sau phán quyết của tòa án. Ảnh: NPR.

“Tôi muốn nói rằng ít nhất 60-70% (nam giới) đang đề cập đến quyết định của Tòa án Tối cao”, ông Curington nói. “Một vài người trong số họ thậm chí đang nghĩ về ý kiến của Thẩm phán Clarence Thomas rằng các biện pháp tránh thai có thể là mục tiêu tiếp theo. Và điều đó rất sốc. Đó là điều chưa từng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi, cho đến tuần này".

Giống như ông Stein, nhiều bác sĩ tiết niệu khác cũng nói rằng họ đã thấy số yêu cầu tăng lên kể từ khi bản thảo bị rò rỉ vào tháng trước.

Chẳng hạn, số ca thắt ống dẫn tinh mà bác sĩ Philip Werthman, ở Los Angeles, thực hiện đã tăng “300-400%”. Esgar Guarín, bác sĩ tiết niệu ở bang Iowa, cũng cho biết ông đã thấy lượt truy cập trang web cung cấp thông tin về thắt ống dẫn tinh của mình tăng “200-250%”.

Đây không phải lần đầu một tin tức quan trọng khiến nhu cầu thắt ống dẫn tinh tăng vọt. Ông Goldstein cho biết tình trạng tương tự đã xảy ra sau cuộc Đại suy thoái năm 2008, khi nhiều nam giới lo lắng về gánh nặng nuôi con dưới sức ép tài chính. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, xu hướng này cũng tăng lên, ông Guarín nói.

Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng không yêu cầu tất cả công ty bảo hiểm chi trả khoản phí cho việc thắt ống dẫn tinh, trái ngược với các biện pháp tránh thai dành cho phụ nữ, vốn được xem như một “dịch vụ phòng ngừa”.

Nisi cho biết anh đang tự trả tiền cho thủ tục này, và chi phí chỉ dưới 600 USD tại cơ sở của bác sĩ Stein và Curington.

Figueroa cũng chia sẻ anh quyết định trả tiền túi dù đã có bảo hiểm y tế từ công ty. “Tôi không lo lắng về (giá cả)”, anh nói và cho biết thêm việc thực hiện tiểu phẫu này rất dễ dàng và nhanh chóng.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng sự gia tăng yêu cầu thắt ống dẫn tinh cũng xuất phát từ sự thay đổi nhận thức của nam giới.

Bác sĩ Werthman cho biết ông tin rằng đã có “tâm lý đàn ông đã thay đổi” và họ quan tâm hơn đến vai trò của mình trong kế hoạch hóa gia đình so với trước đây.

Nisi cũng chia sẻ anh không muốn bạn gái mình Omelian phải "căng thẳng vì nguy cơ mang thai", khi thiếu khả năng tiếp cận với các biện pháp kiểm soát sinh sản trong tương lai. “Thế giới là một nơi đáng sợ và bạn không biết điều gì sắp đến, bởi vì có vẻ như chúng ta đang dần tụt lại phía sau”.

Figueroa cũng chia sẻ sự đồng cảm, nói rằng những gì diễn ra kể từ sau phán quyết của tòa án là động lực cuối cùng khiến anh đưa ra quyết định mà bản thân đã cân nhắc từ lâu.

“Đây có lẽ là một trong những điều rất hiếm trong chính trị thực sự ảnh hưởng đến cá nhân tôi”, anh nói. "Nó thực sự khiến tôi thức tỉnh".