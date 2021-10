Nhiều nam giới mắc lỗi khi mặc suit

Mặc suit không vừa vặn với cơ thể là một trong những lỗi sai cơ bản mà nam giới thường mắc phải.

Suit là kiểu trang phục tạo nên phong thái lịch lãm cho phái mạnh. Trong suốt thế kỷ 20, trang phục này không ngừng thay đổi, ngày càng tinh giản.

Mỗi đàn ông thường sở hữu ít nhất một bộ suit trong tủ đồ bởi sự quan trọng, phù hợp những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều người thường mắc lỗi sai khi mặc với phần cổ áo may rộng hơn so với vóc dáng cơ thể, tạo nên hình ảnh thiếu chỉn chu trước người đối diện.

Nhiều người thường mắc phải lỗi sai khi mặc suit. Ảnh: Phương Lâm.

Suit là gì?

Suit được cấu tạo từ hai phần chính là quần âu và áo khoác (suit jacket). Một bộ âu phục hoàn chỉnh, đúng ý nghĩa khi quần và áo được may từ cùng một chất liệu vải, họa tiết và cách triển khai các đường cắt may.

Để kết hợp cùng âu phục, sơ mi trắng chính là lựa chọn tối ưu trong tủ đồ bởi thiết kế làm tốt vai trò tôn lên màu sắc và kiểu dáng trên tổng thể. Một bộ suit sẽ được diện vào dịp quan trọng, những buổi lễ yêu cầu trang phục thanh lịch, chỉn chu.

Với bộ suit thuộc dòng may đo, thợ may sẽ kiểm tra các chỉ số cơ thể một cách kỹ lưỡng. Phom dáng trang phục sẽ được dựng trước bằng một bộ khung may, đảm bảo sự phù hợp và vừa vặn với người mặc. Những thiết kế được may đo cao cấp và tập trung nhấn vào những đường cắt chuẩn theo đúng tỷ lệ cơ thể.

Một bộ suit phải được cấu tạo từ hai phần chính là quần âu và áo khoác. Ảnh: WWD.

Người Anh cho rằng suit phải có chất liệu vải cứng cáp, dày dặn. Phom dáng cần ôm sát làm nổi bật đường cong cơ thể, phần ngực phải được nới rộng và vai thường không có chất liệu độn. Sui jacket có hai đường xẻ đuôi và ống quần hơi bo tròn cùng thắt lưng cao khoảng 2-3 cm.

Thông thường những bộ suit của Italy có đường nét tự nhiên hơn. Áo khoác được may bằng vải mềm với miếng đệm nhẹ. Khác với Mỹ và Anh, một bộ âu phục của Italy không có đường xẻ đuôi áo, hàng nút đôi (double-breasted) chạy dọc thân cũng được đính kết cao hơn.

Những bộ suit của Italy mang tinh thần hiện đại và trẻ trung, được chia thành 3 kiểu dáng Roman, Neapolitan và Milano, phù hợp với người đàn ông cao và thon gọn.

Suit của người Anh khác với trang phục của Mỹ và Italy. Ảnh: WWD.

Những lỗi sai khi mặc suit

Lỗi sai nhiều người hay mắc phải chính là chọn áo khoác quá rộng, lớn hơn 1-2 kích cỡ so với những sản phẩm thông thường. Đặc biệt chính là phần cổ áo may rộng hơn so với tỷ lệ cơ thể.

Món đồ phù hợp nên đáp ứng tiêu chí vừa vặn, kích thước rộng bằng cầu vai người mặc. Chiều dài tay áo bắt đầu từ điểm kết nối giữa cánh tay và vai. Tay áo bó sát cũng là dấu hiệu chứng tỏ phần vai không vừa vặn.

Một quy tắc không bao giờ đàn ông được phép quên chính là tháo nút áo khoác trước khi ngồi xuống. Hành động này giúp giữ phom dáng trang phục thẳng và tránh tình trạng chiếc nút bị bung khi suit jacket căng cứng.

Nếu mặc loại suit 2 nút, chỉ nên gài lại nút trên cùng. Còn với những loại áo 3 nút, người mặc có thể gài nút trên cùng, nút giữa hoặc cả hai. Nguyên tắc phải ghi nhớ chính là đừng bao giờ sử dụng chiếc nút nằm ở cuối.

Một chiếc áo sơ mi luôn là món đồ hoàn hảo dành cho những bộ suit. Tuy nhiên, nhiều người thường có sở thích cởi nút để lộ áo thun lót cổ tròn bên trong. Đây là lỗi sai cơ bản khiến hình ảnh trở nên luộm thuộm. Hơn thế nữa, chi tiết này sẽ làm cắt đoạn cơ thể, trở nên kém tinh tế. Một chiếc áo thun lót cổ chữ V sẽ phù hợp nhất khi diện với sơ mi.

Đa số đàn ông Việt không biết bản thân đang mặc quần tây quá dài. Đối với người châu Á, phần gấu quần phủ hết gót giày sẽ khiến cơ thể trông nặng nề hơn. Một điểm trừ nữa là phần ống quần sẽ dễ bị rách và bám bẩn trong lúc di chuyển.