Nhiều mẫu iPhone sắp bị ngừng bán ở Việt Nam

Bên cạnh iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, các hệ thống cho biết sẽ ngừng bán iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus trong thời gian tới.

Apple đã giới thiệu 4 mẫu iPhone mới, giá bán trải dài 699- 1.099 USD tại sự kiện "Hi, Speed" diễn ra rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam). Tại sự kiện Apple đã khai tử iPhone 11 Pro và Pro Max.

Trao đổi với Zing, ông Tuấn Minh, quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile cho biết đối với các sản phẩm EOL (End Of Lines - sản phẩm do Apple khai tử) như iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ được giảm giá nhẹ. Trong khoảng thời gian 4-6 tuần tới bộ đôi này sẽ không về thêm hàng nữa.

“Bên cạnh đó, iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus chính hãng cũng sẽ ngừng bán ở Việt Nam. iPhone 7 Plus và 8 Plus đang bán trên thị trường là lô hàng cuối cùng”, ông Minh nhận định.

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max sắp bị khai tử sau một năm được bán ra tại Việt Nam. Ảnh: Tech Radar.

Đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cũng xác nhận ngưng bán iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 7 Plus và 8 Plus trong thời gian tới.

Như vậy, trong thời gian tới còn 7 mẫu iPhone được bán chính hãng ở Việt Nam bao gồm iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone XR và iPhone SE 2020.

“Thông thường những sản phẩm mới đóng góp 50% số bán, 50% còn lại đến từ các sản phẩm cũ. Ví dụ: năm ngoái bộ 3 iPhone 11 chiếm 50% số bán, các sản phẩm cũ như iPhone XS, 7, 8... đóng góp 50%. Tương tự, năm nay iPhone 12 đóng góp 50% doanh số, còn lại đến từ các model cũ”, đại diện hệ thống TGDĐ nói với Zing.

Theo vị đại diện của TGDĐ, khách hàng mua iPhone có 2 nhóm. Nhóm không quan tâm giá và nhóm người dùng muốn mua iPhone giá hợp lý.

Hiện tại, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max chính hãng có giá bán lần lượt 23,4 triệu đồng và 26 triệu đồng cho bản 64 GB. Mức giá này giảm 300.000-500.000 đồng so với tháng trước.

"iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đang bán chạy nhất trên toàn bộ hệ thống, chiếm đến 50% doanh số. Một phần vì các sản phẩm này được điều chỉnh giá hợp lý. Bên cạnh đó, nguồn hàng ở phân khúc thấp hơn như iPhone 7 Plus, 8 Plus ít, không ổn định nên khách chọn mua phân khúc cao hơn", đại diện hệ thống FPT Shop nói.

Một số hệ thống còn bán iPhone 7 Plus và 8 Plus chính hãng nhưng chủ yếu bản 128 GB, giá 8,9 triệu đồng và 13 triệu đồng.