Nhiều lý do mầm non, lớp 1 trở lại trường sớm

Các trường đang gấp rút phun khử khuẩn, vệ sinh lớp học, lên phương án xử lý khi có F0, chuẩn bị kế hoạch để đón học sinh quay trở lại.

Theo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM do UBND TP.HCM ban hành, từ ngày 13 đến 25/12 sẽ thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần cho học sinh lớp 1, 9 và 12. Từ tuần thứ 2 sẽ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường.

Cố gắng bảo đảm an toàn cho trẻ

Sáng 2/12, giáo viên cùng nhân viên trường Mầm non 1-6 (quận Bình Tân) háo hức đến trường để dọn dẹp, vệ sinh phòng, lớp khi nhận được thông báo của UBND thành phố. Hơn 6 tháng phải đóng cửa trường vì dịch, chị L., chủ trường, cho biết vừa mừng vừa lo khi trường được mở cửa lại vào cuối tháng 12. Bởi thời điểm này phụ huynh còn rất lo ngại khi để trẻ đến trường. Do đó, trường đang tạo một đường link để phụ huynh đăng ký cho trẻ đến trường lại nhằm xem phản ứng của phụ huynh ra sao và biết được số lượng học sinh trở lại, từ đó bố trí nhân sự phù hợp.

Ngoài ra, trường cũng đợi hướng dẫn của phòng Giáo dục và Ðào tạo quận để thực hiện những phương án bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường. Nhưng trước hết, trường chủ động yêu cầu những phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường khai báo y tế, gia đình đã có người từng mắc Covid-19 hay chưa. Chị L. cho rằng bước sàng lọc này giúp trường đánh giá được tình hình, những trẻ của gia đình chưa có người nhiễm bệnh sẽ được theo dõi sát hơn.

Tương tự, trường Mầm non 1-6 cũng yêu cầu trước khi đến lớp buổi đầu tiên, phụ huynh cần thực hiện test nhanh Covid-19 bằng nước bọt cho trẻ.

"Trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm vaccine Covid-19 và các em còn quá nhỏ để ý thức thực hiện 5K, nên sẽ có nhiều khó khăn khi bảo đảm không có em nào nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nhà trường sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho trẻ, tuân thủ đúng và thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng dịch" - chị L. nhấn mạnh.

Cuối tuần này, trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận 5) sẽ tiến hành phun khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh lớp 1 học tập trung. Cô Trần Thảo Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay khi đi học, giáo viên phát hiện học sinh có triệu chứng sốt, ho, khó thở thì sẽ đưa trẻ xuống phòng y tế để được thăm khám, kiểm tra. Sau đó, nhân viên y tế sẽ trao đổi với ban giám hiệu để thông tin đến phụ huynh và đưa các em đi kiểm tra sức khỏe theo quy định. Những học sinh cùng lớp sẽ được chuyển qua phòng riêng biệt, tiến hành khử khuẩn phòng cũ.

Năm nay, học sinh lớp 1 của trường có 176 em, chia thành 6 lớp và không có học sinh ngoại tỉnh. Dự trù kế hoạch của nhà trường sẽ tách đôi lớp trong trường hợp cần thiết, một giáo viên bộ môn sẽ hỗ trợ cho một giáo viên chủ nhiệm để dạy và chăm lo học sinh. Trong 2 tuần đầu, canteen sẽ không mở bán, học sinh có thể nghỉ tại chỗ trong giờ giải lao để bảo đảm 5K.

Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) được phun khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Người Lao Động.

Lớp 1 học trực tuyến quá khó khăn

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở dĩ cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp ở thời điểm này là do các em cần được ưu tiên đến trường. Bởi học sinh lớp 1 vừa chuyển từ bậc mầm non lên, chưa được đến trường học ngày nào. Khi học trực tuyến, các em lớp 1 gặp nhiều khó khăn nhất so với các lớp còn lại, khi bắt đầu các bài học vỡ lòng.

Theo ông Dương Trí Dũng, khi mở cửa trường học thì nhà trường phải tính trước tất cả kịch bản có thể xảy ra để ứng phó kịp thời. Ngành giáo dục thành phố tính đến phương án cho học sinh hoạt động theo nhóm, mỗi lớp có nhiều nhóm nhỏ để giáo viên dễ quản lý hơn, học sinh cũng có thể nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

Trước lo lắng của phụ huynh, học sinh bậc tiểu học và mầm non chưa được tiêm vaccine Covid-19 thì liệu có an toàn khi đến trường hay không, ông Dương Trí Dũng thông tin sở Y tế sẽ có hướng dẫn thêm về việc này. Tuy nhiên, vaccine chỉ là một trong các điều kiện để bảo đảm an toàn. Các cơ sở giáo dục cũng cần được trang bị nhân viên, thiết bị y tế và nhiều quy trình khác.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trường học đã nắm rõ và thực hiện nhuần nhuyễn quy trình bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường. Nhưng không vì vậy mà các trường lơ là, chủ quan khi mở cửa đón học sinh trong đợt này, tất cả đều chủ động lên kế hoạch mới và phương án xử lý khi xuất hiện F0.