Nhiều lực lượng của Công an TP.HCM cùng chống đua xe trong lễ 2/9

100% lực lượng chiến đấu, CSGT, hình sự, công an các địa phương được huy động tăng cường phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn trong lễ 2/9.

Thông tin được thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời Zing tại họp báo TP.HCM diễn ra chiều 30/8.

Theo thượng tá Tuyến, Công an TP.HCM vừa hoàn thành đợt kiểm tra hàng loạt cơ sở độ, chế xe trái phép, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Riêng trong dịp lễ 2/9, Công an TP.HCM lên kế hoạch tổ chức lực lượng chống đua xe với sự tham gia của CSGT đường bộ - đường sắt; lực lượng cảnh sát chiến đấu, cảnh sát hình sự, công an các địa phương phối hợp, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống đua xe trên từng địa bàn quận, huyện.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến trả lời họp báo chiều 30/8. Ảnh: Thành Nhân.

Thượng tá Tuyến cho biết từ đầu năm đến cuối tháng 8, Công an TP.HCM đã ghi nhận và xử lý tổng cộng 12 vụ tụ tập, đua xe trái phép, giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tương đương số vụ đua xe trên địa bàn đã giảm gần 78%.

Trước đó, Phòng CSGT TP.HCM (PC08) đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức và các địa phương ngăn chặn, xử lý nhiều vụ tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn. Gần nhất vào tháng 5, PC08 đã mời hàng trăm thanh thiếu niên cùng 400 xe máy tay ga tụ tập trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền) có dấu hiệu đua xe trái phép về trụ sở xử lý.

Hồi tháng 3, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) phải phối hợp nhiều lực lượng, vây phục để chặn đầu 28 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai.