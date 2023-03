Nhiều lần bị phạt nặng, chủ nhà máy rác ở Lâm Đồng xin… ‘trả góp’

Ngày 13/3, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Cty CP Môi trường xanh Friendly, chủ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), được nộp phạt trong 3 lần đối với số tiền phạt 714 triệu đồng.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho công ty này nộp tiền phạt trong vòng 6 tháng, kể từ thời điểm bị ra quyết định xử phạt. Số tiền được chia làm 3 lần nộp: lần đầu nộp 285,6 triệu đồng, lần 2 nộp 214,2 triệu đồng và lần 3 nộp 214,2 triệu đồng.

Hết thời hạn này, nếu công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, ngày 1/11/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt Cty CP Môi trường xanh Friendly số tiền 714 triệu đồng vì các hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; đổ, thải chất rắn thông thường trái quy định; thải khí thải, bụi vào môi trường vượt quá thông số cho phép trên 3 lần.

Mặc dù nhận quyết định xử phạt đã lâu nhưng Cty CP Môi trường xanh Friendly vẫn chưa nộp phạt theo quy định. Đến ngày 6/2, doanh nghiệp này xin kéo dài thời gian nộp phạt vì gặp nhiều khó khăn tài chính: Ngoài việc duy trì hoạt động của nhà máy như lương nhân viên, nhiên liệu, điện, sửa chữa máy móc, công ty phải sửa chữa nhiều hạng mục lớn nên gặp khó khăn.

Từ năm 2018 đến nay, Cty CP Môi trường xanh Friendly đã nhiều lần bị Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Bảo Lộc ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng vì vận hành nhà máy rác gây ô nhiễm môi trường.

