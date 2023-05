Nhiều kỷ lục sẽ được thiết lập tại Festival biển Nha Trang lần thứ 10

Hơn 70 hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội Festival biển Nha Trang 2023. Dịp này Khánh Hòa ước đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm du lịch.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Festival Biển Nha Trang 2023 với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển" sẽ diễn ra ngày 3-6/6. Đây là lần thứ 10 lễ hội này được tổ chức và đã trở thành thương hiệu riêng của địa phương này.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm 2022, ngành du lịch địa phương có sự phục hồi mạnh mẽ, tạo được đà tăng trưởng để phát triển những năm tiếp theo. “Năm 2022, địa phương đón 2,57 triệu lượt (gấp 4 lần so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt gần 300.000 lượt, gấp 12 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch cả năm 2022 đạt gần 14.000 tỷ đồng , vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021”, bà Thanh nói.

Khánh Hòa là một trong những địa phương có sự phục hồi du lịch sau dịch mạnh. Từ kết quả đạt được, địa phương này đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, doanh thu ước đạt 21.000 tỷ đồng .

Khánh Hòa ước đón 100.000 lượt khách dịp diễn ra Festival. Ảnh: Xuân Hoát.

“Trước và trong thời gian diễn ra Festival, ngành du lịch sẽ tổ chức liên tục các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát động thị trường du lịch trong năm 2023 để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Cụ thể đối với thị trường du lịch nội địa như: Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh khu vực ĐBSCL, Tây Nguyên và thị trường du lịch quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan...”, bà Thanh cho biết.

“Để giữ vững thương hiệu du lịch, Nha Trang - Khánh Hòa đã và đang tập trung cải thiện môi trường du lịch, an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc… cũng như cải thiện môi trường du lịch, đưa các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút khách”, bà Thanh cho biết thêm.

Cũng theo bà Thanh, trong thời gian tới Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều chương trình kích cầu, combo giảm giá, khuyến mãi, các tour du lịch mới để thu hút du khách đến với địa phương dịp này.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2023 sẽ có hơn 70 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được tổ chức xuyên suốt trước và trong thời gian diễn ra lễ hội.

Chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2 Tháng 4, trong đó điểm nhấn của Festival Biển 2023 là sự kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc với 1.653 drone thay cho pháo hoa như các kỳ festival trước. Đồng thời tổ chức múa dưỡng sinh của 370 cụ đến từ các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. “Chúng tôi hy vọng 2 sự kiện sẽ lập kỷ lục Việt Nam về trình diễn drone và số lượng các cụ biểu diễn dưỡng sinh nhiều nhất”, ông Thiện thông tin.

Bên cạnh đó, tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 còn diễn ra với hơn 60 hoạt động khác trên tuyến Công viên bờ biển đường Trần Phú, Liên hoan làng văn hoá TP Cam Ranh, chương trình trải nghiệm "Ấn tượng Yang Bay" tại huyện Khánh Vĩnh...

Còn theo ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, để phục vụ tốt cho du khách, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng...

Các hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa đều do doanh nghiệp, cá nhân đăng ký thực hiện, tổ chức hoạt động theo hướng mở, tăng tính tương tác cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trong lễ hội.