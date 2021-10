Nhiều kiểu thích ứng với dịch Covid-19 ở miền Tây

Nếu như tiệc cưới ở Long An được tập trung 50 người thì một số tỉnh khác ở miền Tây chỉ cho 10-20 người. Có nơi lập hơn 100 chốt kiểm soát người vào tỉnh.

Chiều 15/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ký văn bản về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn tỉnh, áp dụng từ 0h ngày 16/10. Vĩnh Long và Cà Mau cũng có văn bản hướng dẫn áp dụng các mức độ dịch để mở cửa.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, dịch Covid-19 tại địa phương này đã được kiểm soát, đang ở cấp độ 2 nếu đánh giá theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Vì vậy, tỉnh cho phép mở lại các hoạt động trong nhà và ngoài trời với số lượng tập trung 50 người.

Người tham gia hoạt động tập trung đông tại Long An theo quy định mới phải đáp ứng một trong 3 điều kiện. Đó là đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong 72 giờ.

Kiểm tra thân nhiệt tại một chợ ở miền Tây. Ảnh: Việt Tường.

Từ quy định trên, UBND tỉnh Long An cho phép mở lại hoạt động hành khác nội tỉnh và liên tỉnh nhưng phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Các hoạt động giảm 50% quy mô là nhà hàng, quán ăn, giải khát, phòng tập thể hình, làm đẹp, rạp chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật…

Đối với cơ sở tôn giáo, Long An cho phép hoạt động nhưng không quá 50 người. Tỉnh vẫn tạm dừng hoạt động các cơ sở karaoke, vũ trường, phòng xông hơi, khiêu vũ.

Long An cũng chưa cho học sinh tiểu học và mầm non đến trường. Từ nay đến 30/10, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục áp dụng hoạt động dạy học đối với bậc phổ thông, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học.

Các cơ quan, công sở tại Long An hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trao đổi với Zing, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết các chốt liên huyện đã được tháo dỡ nhiều ngày. Sáng 16/10, công an tỉnh sẽ dỡ hết chốt liên tỉnh và trên quốc lộ.

Ngày 15/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi ký quyết định ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Biện pháp áp dụng quyết định này theo 4 cấp độ dịch liên quan đến từng hoạt động được nêu chi tiết.

Theo quyết định do ông Bi ký, tất cả công dân đến Cà Mau đều được phân luồng (treo bảng từng lối đi) cho từng nhóm để đảm bảo xử lý nhanh và chống lây nhiễm chéo.

Nhóm một là người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng. Nhóm này nếu có một trong 2 điều kiện (kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nCoV trong 72 giờ và âm tính khi test nhanh tại chốt cửa ngõ) sẽ được tự di chuyển đến nơi cư trú, làm việc, hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 sẽ được đưa vào khu cách ly tạm thời để sàng lọc, sắp xếp đưa về địa phương cách ly tập trung 21 ngày. Nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà 3 tuần, test nhanh 3 ngày một lần hoặc 7 ngày một lần bằng phương pháp RT-PCR.

Không riêng Cà Mau, nhiều tỉnh miền Tây vẫn kiên quyết giữ chốt cửa ngõ để kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Việt Tường.

Cùng ở cấp độ 2, Cà Mau chỉ cho tập trung không quá 10 người tại nơi công cộng. Đặc biệt, tỉnh còn bố trí trên 100 chốt giáp ranh tỉnh bạn và cửa biển, 45 tổ tuần tra kiểm soát, 38 tổ phong trào với 1.560 người.

Trong 108 chốt kiểm soát người từ ngoài tỉnh vào Cà Mau, có 7 chốt cấp tỉnh và 101 chốt huyện. Trong đó, 56 chốt đường bộ, 14 chốt đường thủy và 38 chốt cửa biển.

Tại Vĩnh Long, từ 0h ngày 16/10, địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong đó, một số tổ, ấp ở TP Vĩnh Long, huyện Tam Bình, Long Hồ và Vũng Liêm còn áp dụng nguy cơ cao (cấp 4).

Đối với cấp độ 2 (trung bình), UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ cho tập trung 20 người tại nơi công cộng. Các hoạt động thể thao ngoài trời, không tiếp xúc trực tiếp được tập trung không quá 20 người và tạm dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao.

Tĩnh Vĩnh Long tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc), khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke, massage, phố đi bộ, chợ đêm… Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ khách tại chỗ nhưng không quá 21h.