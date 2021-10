Nhiều khách sạn, resort của Việt Nam vào top tốt nhất châu Á

Qua bình chọn từ 800.000 độc giả của tạp chí CN Traveler (Mỹ), nhiều địa điểm lưu trú tại Việt Nam góp mặt trong danh sách khách sạn và resort tốt nhất châu Á.

Mới đây, tạp chí du lịch, phong cách sống CN Traveler đã công bố kết quả giải thưởng "Readers Choice Awards 2021" do độc giả bình chọn.

Ở hạng mục top 25 resort tốt nhất châu Á, Việt Nam góp mặt với 6 cái tên, gồm Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), Azerai Cần Thơ (Cần Thơ), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Kiên Giang), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Topas Ecolodge (Lào Cai), The Anam (Khánh Hòa). Đặc biệt, Six Senses Ninh Van Bay đạt 99,08 điểm, xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này.

Là khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập trên một vịnh đảo nhỏ, Six Senses Ninh Van Bay được nhiều du khách yêu thích nhờ quang cảnh núi non hùng vĩ, bãi biển dài tự nhiên uốn cong cùng thiết kế hài hòa của những căn villa mái lá thân thiện môi trường.

Six Senses Ninh Van Bay có lợi thế về vị trí, đem đến cảm giác yên tĩnh, biệt lập. Ảnh: Paigunna.

Trong danh sách 30 khách sạn hàng đầu châu Á do độc giả của CN Traveler bình chọn, nhiều địa điểm lưu trú của Việt Nam nổi tiếng về chất lượng dịch vụ và vẻ đẹp kiến trúc được vinh danh. 5 khách sạn đó gồm Park Hyatt Saigon (TP.HCM), InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội), Azerai La Residence (Thừa Thiên - Huế), The Reverie Saigon (TP.HCM), Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hà Nội).

Trong đó, Park Hyatt Saigon (xếp thứ 8) và InterContinental Hanoi Landmark72 (xếp thứ 10) là 2 địa điểm lưu trú duy nhất của Việt Nam vào top 10 của bảng xếp hạng này.

"Readers Choice Awards 2021" là giải thưởng thường niên do tạp chí CN Traveler tổ chức. Kết quả giải thưởng do hơn 800.000 độc giả trên khắp thế giới bình chọn ở nhiều hạng mục như thành phố, đảo, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không... Năm nay đánh dấu lần thứ 34 tạp chí tổ chức cuộc bình chọn này.