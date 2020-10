Nhiều huyện ở Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ vì mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 9 khiến nhiều trường ở Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học.

Sáng 29/10, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 và không khí lạnh tăng cường khiến một số địa phương của tỉnh có mưa lớn kéo dài, vùng hạ du các hồ chứa, thủy điện xuất hiện tình trạng ngập lụt.

Nhiều trường học ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

“Tùy vào tình hình thời tiết và khả năng ngập lụt ở từng địa phương, sở giao cho các phòng GD&ĐT trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ”, ông Anh nói với Zing.

Đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều trường ở Hà Tĩnh ngập sâu. Ảnh: N.H.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết gần 22.000 học sinh ở 62 trường nghỉ học từ chiều 28/10.

"Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt chia cắt ở một số khu vực dân cư nên phòng đã giao cho các trường có kế hoạch chủ động cho học sinh nghỉ, đồng thời lên lịch học bù", ông Giang nói.

Tại huyện Cẩm Xuyên, 24 trường từ Mầm non đến THCS với hơn 12.700 học sinh đã được cho nghỉ học từ sáng 29/10 để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Hương Khê, từ sáng 29/10, thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ ở mức 885 m3/giây, nước vùng hạ lưu đang dâng cao khiến một số tuyến giao thông có tình trạng ngập. Sáng 29/10, địa phương đã có 41/64 trường với hơn 12.000 học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học.

“Nếu thủy điện Hố Hô tiếp tục xả với lưu lượng lớn, ngày mai rất có thể toàn bộ học sinh tại huyện Hương Khê sẽ phải nghỉ học”, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê thông tin.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh từ ngày 29 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.