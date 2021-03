Nhiều hàng hóa nghi nhập lậu trong nhà thượng tá biên phòng

Kiểm tra nhà của thượng tá Nam và người họ hàng, cảnh sát phát hiện hơn 1.000 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa nghi nhập lậu.

Sáng 12/3, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang chỉ đạo thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) giải trình về việc công an phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong nhà sĩ quan này.

“Quan điểm của chúng tôi là vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng. Ngoài việc cho đồng chí Nam tường trình, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh An Giang để điều tra làm rõ”, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nói với Zing.

Cảnh sát kiểm tra nhà của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam và một người họ hàng. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 28/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc) kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường này.

Lúc đó, căn thứ nhất tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn (do vợ chồng ông Nam và bà Trần Thị Vàng làm chủ) có mặt con gái của họ là Hoàng Trần Ngọc Mai (18 tuổi). Căn còn lại của vợ chồng ông Nam tại khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn được ông Lê Văn Lên (31 tuổi) thuê để ở.

Căn nhà còn lại tại số 193, tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn do bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị vợ ông Nam) làm chủ hộ.

Nhiều hàng hóa nghi nhập lậu đã được tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý theo thẩm quyền.