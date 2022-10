Nhiều giao dịch bản quyền sách trị giá triệu đôla

Theo Publishers Weekly, có 3 nữ tác giả đã ký được hợp đồng xuất bản sách trị giá hàng triệu đôla tại Hội sách Frankfurt.

Hình ảnh tại Hội sách Frankfurt 2020. Ảnh: Ralph Orlowski/Reuters.

Hội sách quốc tế Frankfurt năm nay đã bước sang ngày thứ ba với những hợp đồng sách lên tới 7 con số. Những hợp đồng "kếch xù" này thuộc về 3 tác giả nữ nổi bật là Marcela Fuentes, Nicole Dennis-Benn và Vivian Tu.

Hợp đồng bản quyền 7 con số đầu tiên dành cho 2 cuốn sách của nhà văn Marcela Fuentes. Biên tập viên Laura Tisdel từ Nhà xuất bản Viking đã mua bản quyền cuốn tiểu thuyết đầu tay của Marcela Fuentes - Malas và tác phẩm My heart has more rooms than a whorehouse.

Nhà văn Marcela Fuentes tốt nghiệp khóa đào tạo Viết văn Iowa, được công ty Trellis Literary Management và quản lý Michelle Brower đại diện, giao dịch thành công hợp đồng xuất bản cho tác phẩm đầu tay của cô. Theo lời giới thiệu từ Trellis, cuốn tiểu thuyết Malas là "một câu chuyện báo thù và tình yêu, đồng thời là một thiên sử gia tộc với những lựa chọn đau lòng làm ảnh hưởng tới nhiều thế hệ".

Tác phẩm thứ hai, My heart has more rooms than a whorehouse là một tập truyện ngắn có liên kết với nhau. Theo lời đại diện tác giả, cuốn sách theo chân những thành viên trong một gia đình Latin khám phá những áp lực của nghĩa vụ gia đình và sự phức tạp của tình yêu.

Một hợp đồng 7 con số nữa được Publishers Weekly nhắc tới là hợp đồng bản quyền 2 cuốn sách của Nicole Dennis-Benn. Biên tập viên Marie Pantojan của Nhà xuất bản Random House là người đã đấu giá thành công tác phẩm này. Được biết, quản lý của Dennis-Benn - bà Julie Barer (từ Công ty Book Group) - đã đàm phán thành công với Nhà xuất bản Random House về mức tiền cho giao dịch bản quyền cho cuốn tiểu thuyết mới và chưa đặt tên của Dennis-Benn.

Từ trái sang phải: Marcela Fuentes; Nicole Dennis-Benn; Vivian Tu. Ảnh: Publishers Weekly.

Cuốn tiểu thuyết được mô tả là kể về một cô gái trẻ người Jamaica tên Faye, sinh ra và lớn lên trong một làng trồng cà phê nhỏ, sau một thời gian xa nhà theo nghiệp người mẫu, cô trở về nhà, cố gắng hòa nhập vào một cộng đồng mà giờ đây không còn nhiều điểm chung với cô.

Dennis-Benn là tác giả của các tiểu thuyết được giới phê bình đánh giá cao: Here comes the Sun và Patsy. Cả hai tác phẩm đều được Nhà xuất bản W.W. Norton's Liveright cho phát hành. Đặc biệt, tiểu thuyết Here comes the Sun được Tạp chí New York Times đưa vào danh sách các tác phẩm đáng chú ý và lọt vào Chung khảo Giải thưởng Young Lions 2017. Bên cạnh đó, tiểu thuyết Patsy được xuất bản năm 2019 và đã thắng giải Văn học Lambda.

Một tác giả đáng chú ý nữa cũng đã ký được hợp đồng xuất bản trị giá triệu đô là Vivian Tu. Biên tập viên Trish Daly từ Nhà xuất bản Penguin Random House là người đã thắng đấu giá cho tác phẩm của Tu. Người đứng ra giao dịch là quản lý tác giả Alyssa Reuben từ Công ty William Morris Endeavour. Alyssa Reuben mô tả tác phẩm của Tu như một cuốn Cha giàu cha nghèo cho thế hệ thiên niên kỷ (hay còn gọi là Gen Y).

Tu sinh ra trong một gia đình nhập cư người Trung Quốc, từng làm việc ở Phố Wall và đã phát triển một trang web đưa ra những lời khuyên tài chính hữu ích cho những người chưa lên sàn chứng khoán, những người như cô - không sinh ra trong nhung lụa. Hiện cô đã có gần một triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Tu tự nhận mình là một chuyên gia tài chính tư cho mọi người.