Nhiều du khách ở Phú Quốc chuyển hướng về Hà Tiên vì sóng lớn

Nhiều du khách đi du lịch Phú Quốc đã hủy chuyến về Rạch Giá, thay bằng chuyến đến Hà Tiên vì thấy sóng biển quá to.

Sóng to gió lớn trên vùng biển Phú Quốc Khu vực biển từ Phú Quốc về đất liền đang có sóng to, gió lớn khiến phà lắc lư, nhiều du khách say sóng.

Sáng 28/1, vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) có gió mạnh và sóng lớn. Nhiều du khách đến cảng Bãi Vòng và các bến vận tải ở xã Hàm Ninh để xuống tàu, phà đã bị nước biển tạt ướt quần áo.

Thấy sóng biển vỗ mạnh khiến nước tràn lên bến cảng, nhiều du khách đã không về đất liền theo tuyến Phú Quốc - Rạch Giá mà chọn tuyến Phú Quốc - Hà Tiên vì cho rằng sóng biển sẽ nhỏ hơn.

Sóng biển tràn lên bến phà tại Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Anh Nguyễn Thanh Duy (45 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho biết gia đình có việc gấp tại TP Cần Thơ vào chiều cùng ngày. Vì vậy, anh chọn vé phà Phú Quốc – Rạch Giá để di chuyển về Cần Thơ nhanh hơn.

Tuy nhiên, khi thấy gió to sóng lớn, anh Duy hủy chuyến về Rạch Giá, chọn chuyến đến Hà Tiên vì sợ vợ với các con say sóng.

“Nếu đi về Hà Tiên, chúng tôi phải mất thêm gần 3 giờ để di chuyển về Rạch Giá. Tuy nhiên, sóng to gió lớn mà chọn chuyến về Rạch Giá sẽ vất vả vì sóng biển trên hải trình này được các thuyền viên dự báo sẽ rất lớn. Các thuyền viên nói sóng lớn như thế này, về chuyến Rạch Giá sẽ ‘nôn tới mật xanh’ nên tôi chuyển hướng về”, người đàn ông chia sẻ.

Theo ghi nhận của Zing, hải trình của một phà cao tốc xuất phát từ Phú Quốc về Hà Tiên lúc 7h ngày 28/1 có nhiều hành khách say sóng, nôn ói liên tục vì phương tiện lắc lư. Phà chạy hơn một giờ, nhiều đợt sóng to đẩy nước biển văng lên nóc phà và phủ trùm một màu trắng xóa lên hàng chục ôtô đậu phía sau. Những hành khách đứng bên ngoài đã trải nghiệm được nhiều đợt sóng to đẩy nước biển văng lên phà và ập vào người.

Phà chở ôtô và hành khách từ Phú Quốc về Hà Tiên sáng 28/1. Ảnh: Việt Tường.

“Tôi chở khách ra Phú Quốc ngày 25/1. Hôm đó sóng nhỏ nhưng phà lắc lư nhiều lần. Hôm nay tôi chở khách về, sóng to gió lớn làm nhiều người say sóng”, một tài xế quê Trà Vinh chia sẻ.

Một thuyền viên phà cao tốc tuyến Phú Quốc - Hà Tiên cho biết hải trình về đất liền là 3 giờ 15 phút. Trong khi đó, hải trình Phú Quốc - Rạch Giá sẽ chậm hơn về Hà Tiên khoảng 30 phút vì đoạn đường xa hơn.