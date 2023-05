Nhiều du khách dính chiêu lừa đảo khách sạn giảm giá sâu dịp lễ

Sau khi khách chuyển tiền cọc, điện thoại xác minh thì biết khách sạn này không có hệ thống nào ở Huế và hệ thống này hoàn toàn không có bán phòng cho khách.

Du khách nước ngoài tham quan di sản Huế.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với Thanh tra Sở Du lịch tỉnh truy tìm các đối tượng lừa bán phòng khách sạn giá rẻ cho du khách có nhu cầu đến Huế du lịch. Cụ thể, Thanh tra Sở Du lịch vừa tiếp nhận 2 phản ánh của du khách cùng về việc bị lừa bán phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội.

Trong đó, một du khách phản ánh thông qua mạng xã hội, có một khách sạn thông báo hệ thống của khách sạn này tại Thừa Thiên - Huế đang có chương trình giảm sâu giá phòng trong dịp lễ. Vì vậy du khách này liên hệ để đặt phòng. Hai bên thống nhất mỗi phòng có giá 700.000 đồng/đêm (khách đặt 2 đêm). Thời gian nhận phòng vào ngày 29/4 và sẽ trả phòng ngày 1/5.

Sau khi khách chuyển tiền cọc, điện thoại xác minh thì biết khách sạn này không có hệ thống nào ở Huế và hoàn toàn không có bán phòng cho khách. Biết mình bị lừa, du khách phản ánh với Thanh tra ngành du lịch Thừa Thiên - Huế qua đường dây nóng.

Tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Du lịch đã kiểm tra tên khách sạn mà các du khách phản ánh thì hoàn toàn không có ở Thừa Thiên - Huế mà nằm ở Đà Lạt. Ngay sau đó, Thanh tra Sở đã phối hợp với công an tỉnh để kiểm tra, tìm đối tượng lừa đảo qua mạng.

Qua nhận định, đây là hình thức lừa đảo mới, rất tinh vi. Nhiều khả năng đối tượng ở một tỉnh thành khác, chứ không phải ở Thừa Thiên - Huế đã thực hiện bán phòng khách sạn giá rẻ. Khi khách chuyển cọc thì khóa số điện thoại, chặn liên lạc.

Theo cơ quan công an, trong bối cảnh du lịch nội địa vào mùa cao điểm, giá vé máy bay, giá các loại dịch vụ tăng sẽ cao hơn so với ngày thường. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân đi du lịch trong 5 ngày dịp nghỉ lễ, nhiều đối tượng đã tung ra các chiêu trò tinh vi, như lập website bán vé máy bay giá rẻ, giá phòng hay combo du lịch giá rẻ... trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều du khách do không có kinh nghiệm, đã mất cảnh giác và trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này.

Dịp nghỉ lễ trùng với tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 đã thu hút lượng lớn du khách đến Huế.

Trước những dấu hiệu phức tạp về lừa đảo trong ngành du lịch cả nước nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng, trong 5 ngày nghỉ lễ, đoàn liên ngành Thừa Thiên - Huế gồm công an tỉnh, Sở Du lịch, UBND TP Huế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tăng cường liên tục kiểm tra môi trường du lịch, đảm bảo các hoạt động trong dịp lễ...

Đoàn liên ngành yêu cầu các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch công bố công khai giá dịch vụ, niêm yết đầy đủ giá, không có tình trạng nâng giá phòng hoặc ép giá đối với khách khi đến Huế. Nếu khách sạn nào có chương trình khuyến mãi cũng thông tin đầy đủ đến du khách. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các thông tin trên hệ thống website, trang mạng xã hội...

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ và tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023, có khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế. Tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 55.500 lượt. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đạt 77%, hầu hết khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay đã kín phòng trong những ngày cao điểm 28/4-1/5.