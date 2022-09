Nhiều đối tượng truy nã thay tên đổi họ nhưng không thoát

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Trong các đối tượng truy nã bị các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Gia Lai điều tra, truy tìm bắt giữ trong thời gian gần đây, nổi lên đối tượng Huỳnh Thị Ánh Minh (SN 1972, HKTT thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) bị các trinh sát Công an huyện Phú Thiện phối hợp bắt giữ sau 21 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/12/2001, Minh đến chợ Phú Thiện để mua thực phẩm, trong quá trình mua, bán thì xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.H. (trú cùng thôn). Với bản tính côn đồ, Minh chộp lấy con dao bầu ở sạp thịt heo gần đó chém một nhát trúng vào vùng mặt của bà H..

21 năm trốn truy nã

Biết cơ quan công an vào cuộc điều tra, Minh bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Ayun Pa (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh về tội Cố ý gây thương tích và ra quyết định truy nã Minh.

Ngày 25/7, Công an huyện Phú Thiện phối hợp với Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Minh khi đang lẩn trốn tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận trước khi gây án, đã có chồng, con nhưng cuộc sống không hòa hợp nên đã ly dị. Gây án xong, Minh dẫn theo con nhỏ bỏ trốn khỏi địa phương và cắt liên lạc với gia đình. Việc trốn pháp luật khiến lương tâm dằn vặt, nhiều lần từng có ý định ra đầu thú, nhưng nghĩ sự việc xảy ra đã lâu nên cơ quan chức năng không thể phát hiện.

Huỳnh Thị Ánh Minh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện bắt giữ sau 21 năm lẩn trốn.

Thiếu tá Đặng Văn Đông, Điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện, cho biết: “Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ayun Pa (cũ) đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Thị Ánh Minh. Thời điểm đó, thông tin liên lạc cũng hạn chế nên việc truy tìm, bắt giữ đối tượng rất khó khăn. Đầu năm nay, qua phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, chúng tôi đã xác định được Minh đang trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, thời điểm trên đối tượng về quê tại thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh thì bị bắt giữ”.

Lẩn trốn bất thành

Ngày 28/11/2001, đối tượng Trần Thị Mai (SN 1969, trú thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa), bị Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người. Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thời này Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/7/2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Mai. Đến ngày 8/8, Mai bị các trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Lê Văn Hải (giữa) bị bắt giữ.

Đối tượng Mai khai nhận khi bỏ trốn bế theo con nhỏ, sau đó xin phục vụ trong đoàn hát lô tô đến nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Tây. Trong 17 năm qua, tâm trạng luôn bất an, tinh thần lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng. Mai thay đổi họ (họ Trần thành họ Nguyễn) để qua mặt cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ Mai.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 3/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Hải (SN 1995, HKTTN ở thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/8/2018, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hải 12 tháng tù giam về tội Buôn bán hàng cấm. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Lê Văn Hải.

Nhận được quyết định thi hành án, Hải bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/7/2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Hải.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: “Qua rà soát, chúng tôi phát hiện đối tượng đang trốn tại TP.HCM, đơn vị cử tổ công tác phối hợp tiếp cận. Hải là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp, y liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, vì vậy công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày truy tìm, tổ công tác phát hiện Hải đang ẩn náu tại TP Biên Hòa, nên đã phối hợp với Công an địa phương triển khai phương án mật phục bắt giữ đối tượng tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.