Nhiều doanh nghiệp 'tên tuổi' sập bẫy siêu lừa Trương Thị Lan Anh

Không có nghề nghiệp ổn định, Trương Thị Lan Anh vẫn “nổ” là Trưởng ban quản lý dự án, có quan hệ rộng, khiến nhiều doanh nghiệp sập bẫy lừa.

Sau 8 năm được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ và nhiều lần mang thai, ngày 22/4, Trương Thị Lan Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị công an tỉnh này bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo nhận "sếp lớn", chăm sóc chu đáo "đối tác" để vay tiền

Theo bản án ngày 23/11/2015 của TAND Tối cao tại Đà Nẵng, đầu năm 2010, Trương Thị Lan Anh nhờ mẹ đẻ là bà Lê Thị Tính bảo lãnh để vay của bà Lại Thị Thảo (sinh năm 1958, trú cùng phường) số tiền 10 triệu đồng.

Lan Anh giới thiệu với bà Thảo đang làm việc ở Ban quản lý dự án (QLDA) của một tập đoàn lớn, quen biết nhiều doanh nhân tên tuổi, họ có nhu cầu vay tiền để mở rộng kinh doanh và sẵn sàng trả lãi suất cao.

Trương Thị Lan Anh trong một phiên tòa tại Quảng Bình.

Để củng cố lòng tin, Lan Anh nhiều lần bỏ tiền mua quà đến biếu bà Thảo; thuê ôtô đưa bà này cùng người thân đi du lịch; thăm hỏi, quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Thảo khi có hiếu, hỷ. Ngoài ra còn mang đến cho bà Thảo các món quà có giá trị như đồ trang sức bằng vàng tây, cây cảnh, bể cá cảnh vào dịp lễ, tết cổ truyền.

Với danh nghĩa vay tiền cho người khác, Trương Thị Lan Anh đã 96 lần trực tiếp hoặc nhờ người khác đến nhà bà Thảo nhận số tiền hơn 1,9 tỷ đồng . Ngoài ra, trong 2 ngày 1/2 và 2/2/2011, Trương Thị Lan Anh còn vay của bà Thảo 1,8 tỷ đồng .

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 2/2/2010 đến 18/4/2011, bằng thủ đoạn gian dối, Trương Thị Lan Anh đã vay của bà Lại Thị Thảo tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng (10 triệu vay lần đầu là quan hệ dân sự). Trong quá trình vay, Lan Anh đã trả lãi cho bà Thảo số tiền 627 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 3,14 tỷ đồng .

Nhiều doanh nghiệp sập bẫy

Không chỉ có vụ việc trên, cuối 2010, Trương Thị Lan Anh quen Nguyễn Việt Dũng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT), sau đó tự giới thiệu là Phó phòng nhân sự rồi Phó ban QLDA thuộc Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình.

Qua Dũng, Lan Anh gặp và kể với Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng Phòng kế hoạch Công ty CP Xây dựng Thăng Long) về việc sắp tới Ban QLDA Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình sẽ mở một số gói thầu tại khu vực cảng Hòn La. Từ đây, qua nhiều khâu trung gian kết nối, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hà (Hà Tĩnh) sập bẫy "siêu lừa".

Tháng 7/2011, tại nhà riêng, ông Thường đưa cho Lan Anh và Thắng mỗi người một phong bì 1.000 USD gọi là món quà gặp mặt. Sau đó, vào tháng 8/2011, Trương Thị Lan Anh đã yêu cầu ông Thường chuyển 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Thường còn tố cáo có 3 lần khác đưa cho Trương Thị Lan Anh số tiền 330 triệu đồng và 20.000 USD . Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ xác định Trương Thị Lan Anh chiếm đoạt của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hà số tiền 500 triệu đồng.

Tương tự, do quen biết với ông Võ Nghệ Sỹ, Giám đốc Chi nhánh BOT đường tránh TP Vinh (Nghệ An) từ trước, Nguyễn Việt Dũng (QLDA đường Hồ Chí Minh) đã giới thiệu với ông Sỹ về các gói thầu “ảo” do Ban QLDA Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình làm chủ đầu tư mà Trương Thị Lan Anh làm trưởng ban.

Sau khi gặp Lan Anh và xem “thực địa”, ông Sỹ bàn với em rể là Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 11 Thuận An, về việc tham gia dự thầu và thống nhất sau khi trúng thầu thì Chi nhánh BOT đường tránh TP Vinh và Công ty Thuận An cùng thi công.

Được Lan Anh nhờ, Dũng gọi điện yêu cầu ông Sỹ chuyển 100 triệu đồng chi phí ban đầu của gói “Thi công đường giao thông bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu” và 300 triệu đồng cho gói “San lấp mặt bằng Khu tái định cư phục vụ Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch”. Ông Sỹ lấy từ Chinh 400 triệu đồng chuyển nhờ Dũng đưa cho Lan Anh.

Theo yêu cầu của Lan Anh, ông Sỹ đã 44 lần chuyển vào tài khoản L.T.N.Q. (chị dâu Lan Anh) với tổng số tiền 1,73 tỷ đồng .

Cơ quan chức năng xác định, bằng các thủ đoạn gian dối, Trương Thị Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Thuận An tổng cộng 1,915 tỷ đồng .

Đơn thư của nhiều bị hại ở Hà Tĩnh tố cáo Trương Thị Lan Anh trong thời gian gần đây

Tháng 7/2011, nghe tin Tập đoàn Dầu khí đang mời thầu Nhà máy nhiệt điện Khu kinh tế Hòn La, ông Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 1 Hà Tĩnh cử Phó Giám đốc Nguyễn Lư Hải gặp Trương Thị Lan Anh nhờ giúp đỡ.

Theo tố cáo, ngày 17/10/2011, ông Hải đã đưa cho Trương Thị Lan Anh một phong bì 10 triệu đồng làm quà nhân ngày 20/10. Sau đó nhờ Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) chuyển số tiền 10.000 USD cho Trương Thị Lan Anh. Tuy nhiên, hiện Nguyễn Văn Thắng không có mặt tại địa phương nên chưa có đủ cơ sở để khẳng định.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xác định, trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2012, Trương Thị Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 5,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân và tổ chức.