Nhiều doanh nghiệp bất động sản lãi lớn quý II

Mặc dù giao dịch bất động sản gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, không ít doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Sau giai đoạn phục hồi nhẹ trong 3 tháng đầu năm, bước vào quý II, thị trường bất động sản khá trầm lắng do các thông tin về đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 cũng như chỉ thị về giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành. Điều này khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ hoặc buộc phải điều chỉnh kế hoạch triển khai cho phù hợp với tình hình xã hội, dẫn đến lượng giao dịch sụt giảm.

Bên cạnh đó, những vướng mắc tồn đọng do thủ tục pháp lý đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II. Trong đó, những cái tên như: Becamex IJC, Năm Bảy Bảy, Cen Land, Phát Đạt, Nam Long... đều ghi nhận lợi nhuận tăng đến từ hoạt động chuyển nhượng, bàn giao và đầu tư bất động sản.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở báo lãi lớn

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) đã công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng , cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng , cao gấp 4,4 lần cùng kỳ.

IJC cho biết lợi nhuận tăng cao do trong kỳ công ty mẹ ghi nhận doanh thu một số dự án có tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu cao. Riêng hoạt động kinh doanh BĐS thu về 427 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 5,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, IJC đạt 1.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 469 tỷ, cao gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái và đạt 74% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong năm 2021.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) cũng tăng gấp đôi, đạt 251 tỷ đồng . Kết quả này ghi nhận chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng, bàn giao một số nền đất tại Phân khu số 2, Phân khu số 9; chuyển nhượng một phần khu chung cư cao tầng tại Phân khu số 4, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Bình Định. Nhờ đó, trong nửa đầu năm, Phát Đạt đạt 502 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 80% cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch năm.

Nhiều chủ đầu tư ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực Lợi nhuận trong quý II của các doanh nghiệp bất động sản. Nhãn IJC PDR NLG NBB CRE LNST quý II/2021 Tỷ đồng 177 251 48 177 128 LNST quý II/2020

40 120 68 96 97

Cũng có kết quả kinh doanh tương đối khả quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 401 tỷ đồng , tăng 66% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II của doanh nghiệp đạt 48 tỷ, giảm mạnh so với con số 80 tỷ hồi quý II/2020.

Ông chủ các khu đô thị lớn vùng ven này phát sinh khoản thu nhập khác 430 tỷ đồng , chủ yếu nhờ sự đóng góp từ việc mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai. Khoản thu nhập khác này đã giúp doanh nghiệp thoát lỗ, thậm chí Nam Long báo lãi ròng 414 tỷ đồng , tăng 113% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 30% kế hoạch năm.

Trong quý II, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) cũng ghi nhận doanh thu tăng 37% lên 390,6 tỷ đồng , trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản hơn 383 tỷ đồng , còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp đi ngang ở mức 143 tỷ đồng .

Hoạt động tài chính nổi bật mang về cho Năm Bảy Bảy 123 tỷ đồng , gấp 55 lần cùng kỳ nhờ phát sinh 120 tỷ đồng từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 177,3 tỷ đồng , tăng 89% so với quý II/2020.

Đại diện cho nhóm doanh nghiệp môi giới bất động sản, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CRE) lãi sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý II là trên 128,372 tỷ đồng , tăng 32,48%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 208,146 tỷ đồng . Cen Land cho biết việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chủ KCN lãi đậm nhờ cho thuê nhà xưởng

Trong giai đoạn 2020-2021, nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành cả nước. Tỷ lệ lấp đầy trong 6 tháng đầu năm trung bình đạt trên 70%, riêng ở Hà Nội là 85% và TP.HCM là 90%. Giá thuê đất KCN đã tăng 6-7% trên cả nước và dự kiến tiếp tục tăng 8-7% trong những quý cuối năm, theo JLL Việt Nam. Đà tăng trưởng của bất động sản công nghiệp vẫn hưởng lợi từ các thương vụ M&A và nguồn cung mới.

Trong quý II, nhiều chủ đầu tư bất động sản khu công nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực như Long Hậu (LHG) hay Sonadezi Châu Đức (SZC).

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) cho biết doanh thu thuần đạt 555 tỷ đồng , gấp 3 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 300 tỷ đồng , tăng mạnh so với con số gần 70 tỷ đồng quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế của Long Hậu đạt 217 tỷ đồng , cao gấp 4,6 lần quý II năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

LHG cho biết trong quý II, doanh thu cho thuê đất KCN tăng 374 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác cũng tăng thêm 6,9 tỷ đồng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ông chủ KCN tại Long An ghi nhận 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần nửa đầu năm 2020.

Giá đất công nghiệp trên cả nước liên tục tăng trong giai đoạn 2020-2021. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức cũng báo lãi sau thuế quý II tăng 53%, đạt hơn 109 tỷ đồng , chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất KCN. Doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ do tăng mạnh doanh thu cho thuê đất và phí quản lý, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên Sonadezi Châu Đức lãi gộp gần 150 tỷ đồng , tăng 68,5% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZC đạt gần 403 tỷ đồng , tăng 47% so cùng kỳ. Nhờ biên lãi gộp tăng, lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn doanh thu với 67%, lên hơn 257 tỷ đồng . Với kết quả này, SZC đã vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Mặc dù thị trường bất động sản khu công nghiệp có nhiều tiềm năng tích cực, song một số doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận giảm.

Do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi sau thuế quý II giảm 9% dù doanh thu thuần tăng 18%. Dù chi phí đã được NTC tiết giảm nhưng do sự sụt giảm của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2021 chỉ tăng 16% so với cùng kỳ, ở mức gần 164 tỷ đồng . Với mức lãi này, NTC đã thực hiện được hơn 72% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2021, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Không chỉ NTC, kết quả kinh doanh quý II của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) cũng cho thấy doanh thu cho thuê hạ tầng KCN sụt giảm đáng kể. Doanh thu thuần của D2D đạt hơn 109 tỷ đồng , tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu đến từ doanh thu của Dự án Khu Dân cư Lộc An (Long Thành, Đồng Nai).

Do sự sụt giảm mạnh của lãi tiền gửi, D2D chỉ lãi sau thuế gần 62 tỷ đồng , giảm 39% so cùng kỳ, dù doanh thu thuần tăng 60%.