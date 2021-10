Nhiều dịch vụ truyền dẫn bị 'tuýt còi' phát sóng trận U23 Việt Nam

Đơn vị sở hữu bản quyền bảng I vòng loại châu Á cho biết sẽ làm quyết liệt và chặt chẽ với những đơn vị không đạt được thỏa thuận phát trận U23 Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra lúc 17h ngày 27/10. Đơn vị sở hữu bản quyền Next Media cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị không đạt thỏa thuận phải ngừng phát sóng trên hạng tầng truyền dẫn OTT, IPTV, Digital, Internet.

Là đối tác độc quyền bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022 với hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả hạ tầng gồm mặt đất, cable, vệ tinh, Internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng, đơn vị này toàn quyền phân phối lại cho các đối tác, đã cấp quyền tiếp sóng miễn phí kênh VTV5, VTV6 cho các đơn vị truyền hình tương tự, mặt đất, vệ tinh để phục vụ nhân dân cả nước.

Các nền tảng phát trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Tới lúc này, đơn vị bản quyền xác nhận chỉ có hạng tầng truyền dẫn trên OTT của VTVgo và VTVcab ON, OnSports TV, MyTV. Giám đốc bản quyền, bà Đỗ Phương Chi, nhấn mạnh: "Ở Việt Nam hiện tại rất nhiều các đơn vị chưa có thói quen dùng và cung cấp cho khán giả những sản phẩm có bản quyền trên nền tảng phát sóng của mình, là đơn vị kinh doanh bản quyền, hàng năm chúng tôi bị thất thoát rất nhiều nội dung".

"Chúng tôi đi tiên phong trong lĩnh vực bản quyền và mong muốn các đối tác hãy tuân thủ Luật sỡ hữu trí tuệ và những quy định về bản quyền truyền hình, bản quyền truyền thông của các Giải đấu. Đối với trận đấu của trận U23 Đài Loan (Trung Quốc) với U23 Việt Nam diễn ra chiều nay, chúng tôi đang thực hiện tất cả biện pháp kỹ thuật và pháp lý để bảo vệ tài sản của mình và các đối tác.

Vì vậy, chúng tôi xin được đề cập lại chỉ có hạ tầng truyền dẫn của VTVgo, VTVcab ON, MyTV và On Sports TV được cấp sóng, các đơn vị khác nếu vẫn tiếp sóng, hoặc phát trực tiếp, chúng tôi sẽ thực hiện theo pháp luận hiện hành để xử lý triệt để", bà Đỗ Phương Chi nói.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan (Trung Quốc) lúc 17h sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh phát sóng: VTV5,VTV6, kênh tiếp sóng trọn vẹn: ON Sports+, VTC2 VTC8, HTV thể thao, THVL4. Dịch vụ truyền hình: VTVGo, VTVCAB, K+, AVG; các OTT: VTVGo, VTVCab On, On Sports TV, MyTV. YouTube Facebook: VFF, Next Sport độc quyền.