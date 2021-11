Nhiều địa phương tiếp tục là 'điểm nóng' Covid-19

Nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt ở khu vực Tây Nam Bộ, phải nâng mức cấp độ dịch do số lượng ca mắc Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây.

Trong thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ, Tây Nguyên như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Lắk ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao. Đặc biệt, nhiều địa phương đã phải nâng mức cấp độ dịch để tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine do tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều còn thấp trong khi dịch Covid-19 lây lan diện rộng.

An Giang phát hiện 314 F0 trong 24 giờ

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày 2/11, tỉnh ghi nhận 314 ca mắc Covid-19. Trong số đó, 109 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, rải rác tại một vài địa phương: Long Xuyên (40); Châu Đốc (19); Tri Tôn (11) và phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện (Châu Đốc và Châu Phú).

Cũng trong ngày 2/11, An Giang có 6 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng số ca tử vong do Covid-19 của tỉnh lên 150 người. Hiện tỉnh còn điều trị hơn 3.700 bệnh nhân.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, trong nhiều ngày qua, An Giang luôn nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 thấp nhất (tính theo số mũi tiêm/số vaccine phân bổ theo quyết định). Cụ thể, tỷ lệ tiêm tại An Giang đến nay chỉ đạt 66,52% với số mũi tiêm là 1.449.218 liều trong tổng số 2.178.620 liều đã được phân bổ. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là 87,06% và mũi 2 là 12,4%.

Nhiều tỉnh miền Tây lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh để các em sớm đến trường. Ảnh: Nhật Tân.

Cần Thơ có 296 ca dương tính mới

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 2/11, thành phố ghi nhận 296 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 98 ca đang cách ly tại nhà, 74 trường hợp trong khu cách ly, 83 ca ở khu phong tỏa và 41 người tầm soát ở cơ sở y tế.

Số ca mắc Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 8.379 với 6.245 người đã khỏi bệnh, 109 trường hợp tử vong. Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị, 22 F0 phải thở oxy qua mặt nạ, 8 F0 thở HFNC, 8 F0 thở máy không xâm lấn và 5 F0 thở máy xâm lấn.

Trong ngày 2/11, Sở Y tế TP Cần Thơ có văn bản trình UBND TP về việc xin chủ trương thành lập Bệnh viện Dã chiến số 6 tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 và xin ý kiến chỉ đạo về việc rút ngắn khoảng cách thời gian tiêm chủng mũi 2 vaccine Astra Zeneca.

Từ ngày 1/11, TP Cần Thơ đã nâng mức độ dịch lên cấp 2 (nguy cơ trung bình). Đặc biệt, 10 đơn vị cấp xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3 và 1 đơn vị cấp độ 4 (phường An Nghiệp).

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, địa phương này đã được phân bổ 1.509.920 liều vaccine Covid-19. Trong đó, Cần Thơ thực hiện 1.165.203 mũi tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 77,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêm vaccine trên tổng dân số ở Cần Thơ là 71,8%, số người tiêm đủ 2 liều mới chỉ đạt 21,6%.

Tỉnh Đắk Lắk nâng mức độ dịch lên cấp độ 3

Ngày 2/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận thêm 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 44 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, gồm: TP Buôn Ma Thuột (22), huyện Ea Kar (18), huyện Krông Năng (2), huyện Krông Búk (1), huyện Cư Kuin (1).

Như vậy, tính đến hết 2/11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4.396 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 2.248 F0 đã điều trị khỏi và 25 trường hợp tử vong. Tỉnh Đắk Lắk đang ở cấp độ 3 mức độ dịch Covid-19 (vùng nguy cơ cao).

Đặc biệt, trong một tuần qua, tỉnh ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới, trong đó có 700 ca ngoài cộng đồng. Vì vậy, tỉnh đã nâng mức độ dịch lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), riêng TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Búk nâng mức độ lên cấp 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao).

Hiện toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 (từ 18 tuổi trở lên). Về việc triển khai tiêm vaccine, hiện toàn tỉnh có 236 điểm tiêm chủng. Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, Đắk Lắk được Bộ Y tế phân bổ 1.069.160 liều vaccine Covid-19, trong đó đã tiêm 957.216 liều. Tỷ lệ tiêm mũi 1 tại Đắk Lắk là 60,97%, mũi 2 là 9,3%.

Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, cho biết tỉnh có khoảng 200.000 trẻ em 12-17 tuổi, chủ yếu là học sinh cấp THCS và THPT. Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cho học sinh THPT, sau đó đến THCS.

Đồng Tháp phát hiện 23 ca mắc ngoài cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết trong ngày, tỉnh ghi nhận 91 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 23 trường hợp ngoài cộng đồng. Như vậy, đến nay, tổng số ca dương tính cộng dồn trên địa bàn tỉnh là 9.997 trường hợp với 9.112 F0 đã khỏi bệnh và 223 người tử vong.

Tình hình dịch Covid-19 trong cộng đồng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại Đồng Tháp trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 1/11, tỉnh ghi nhận 46 ca mắc trong cộng đồng, đến ngày 2/11 ghi nhận thêm 23 F0 tại 8/12 huyện, thành phố.

Về đánh giá, phân loại cấp độ dịch Covid-19 thì toàn tỉnh Đồng Tháp có 12/12 huyện, thành phố đều thuộc cấp độ 2. Tuy nhiên, đối với cấp xã, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Tam Nông đã quyết định nâng cấp độ dịch của xã Tân Công Sính và Thị trấn Tràm Chim từ cấp 2 lên cấp 3; đồng thời chuyển 2 xã Hoà Bình, Phú Thọ từ cấp 2 lên cấp 4.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân. Tính đến ngày 2/11, tỉnh đã tiêm mũi 1 cho gần 890.000 người, đạt tỷ lệ 65,56% dân số từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 2 cho hơn 364.000 người, đạt 26,85%.

58 ca mắc mới tại Phú Thọ

Ngày 2/11, tỉnh Phú Thọ cho biết trong ngày, tỉnh ghi nhận 58 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 44 trường hợp trường hợp là F1 trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Còn lại các ca cộng đồng đều liên quan đến các ổ dịch tại Thanh Sơn (phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ); Đồng Trung (huyện Thanh Thủy); Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn); Văn Luông, Kim Thượng, Mỹ Thuận, Thu Cúc (huyện Tân Sơn).

Kể từ ngày 21/10 đến nay, số lượng các ca F0 tăng lên do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện quản lý, theo dõi 6.863 F1, trong đó 300 trường hợp cách ly tập trung và 6.563 trường hợp cách ly tại nhà; có 20.906 F2; 20.829 F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Ngày 2/11, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 757 liều vaccine Covid-19, trong đó, mũi 1: 621; mũi 2: 136. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 825.112 mũi vaccine cho người dân trên 18 tuổi với 726.130 người được tiêm mũi 1 (68,86%) và 98.982 người được tiêm đủ hai liều (9,4%).

Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh cho người dân khu Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ.

Thanh Hóa có thêm 36 F0

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 2/11, toàn tỉnh ghi nhận 36 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó, 25 F0 lây nhiễm trong tỉnh và 11 bệnh nhân là công dân trở về từ các địa phương phía Nam.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 1.138 ca mắc Covid-19; 686 người điều trị khỏi; 7 bệnh nhân tử vong. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1.312.156 triệu liều vaccine Covid-19 trong tổng số 1.346.780 liều phân bổ, đạt tỷ lệ 97,43%.

Bắc Giang xuất hiện ổ dịch mới

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, ngày 2/11, địa phương này ghi nhận 17 ca mắc Covid-9 mới. Đặc biệt, tỉnh xuất hiện ổ dịch mới tại huyện Yên Thế.

Trường hợp khởi điểm là bệnh nhân N.V.H. đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, từ ngày 29-31/10. Qua truy vết, xét nghiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 8 trường hợp F0 liên quan người này.

Ngoài ra, trong ngày, ổ dịch xã Thượng Lan, huyện Việt Yên (khởi phát ngày 26/10), ghi nhận thêm một F0 trong khu cách ly tập trung. Cơ quan chức năng nhận định ổ dịch này đã cơ bản được kiểm soát.

Ổ dịch tại khu công nghiệp khởi phát ngày 28/10 ghi nhận thêm 6 trường hợp F0 đã được cách ly. Ngoài ra, trong ngày, tỉnh còn phát hiện một bệnh nhân là người đi từ vùng dịch Ninh Hiệp (TP. Hà Nội) về.

Về ổ dịch tại huyện Yên Thế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp F0 tiếp xúc nhiều người (liên quan quán ăn, đám cưới, trường mầm non…).

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 1.313.305 liều vaccine Covid-19, đạt 79,58% tổng số người dân trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi. Trong số này, 1.008.731 người tiêm 1 mũi và 304.574 trường hợp tiêm đủ liều.