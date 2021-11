Nhiều địa phương thay đổi kế hoạch đến trường do Covid-19

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho trẻ học trực tuyến do phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Nhiều trường ở Nghệ An dừng học trực tiếp do 3 học sinh nhiễm nCoV.

Tối 31/10, Sở GD&ĐT Quảng Trị ra thông báo cho toàn bộ học sinh tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chuyển qua hình thức học trực tuyến từ 1/11 cho đến khi có thông báo mới. Trẻ mầm non và các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được nghỉ học. Giáo viên hướng dẫn được giao nhiệm vụ giúp phụ huynh hỗ trợ trẻ học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp. Thông báo này được đưa ra trước bối cảnh thành phố Đông Hà phát hiện nhiều ca nhiễm F0 trong cộng đồng. Cụ thể, tính đến ngày 30/10, thành phố có 4 F0 là học sinh, 26 F1 gồm 7 giáo viên và 19 học sinh, 346 F2 gồm 26 giáo viên và 320 học sinh. Học sinh khu vực có ca nhiễm được lấy mẫu, xét nghiệm nCoV. Ảnh: P.T. Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, 3 học sinh tiểu học và THPT được xác định nhiễm nCoV. Do đó, hàng trăm học sinh, giáo viên phải cách ly tập trung. Nhiều trường chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến để phòng dịch. Ông Trần Xuân Nhương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết đơn vị đã yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục ở xã Quỳnh Bảng, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh tạm dừng việc dạy học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến từ sáng 29/10. Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có văn bản gửi ngành giáo dục các địa phương, trung tâm tổ chức dạy, học căn cứ phân loại theo từng cấp độ dịch. Theo đó, với khu vực được xác định cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ dạy trực tiếp, sẵn sàng chuyển sang dạy trực tuyến theo diễn biến của dịch Covid-19. Đối với địa phương ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) sẽ dạy học trực tiếp khi trường học đảm bảo "3 tại chỗ" là ăn, ở, dạy và học tập trung kết hợp học trực tuyến, giao bài tự học. Căn cứ tình hình dịch, địa phương sẽ có phương án phù hợp cho từng khối lớp. Địa phương được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) sẽ căn cứ tình hình thực tế để dạy học trực tuyến, giao bài tự học với học sinh các cấp. Ngày 27/10, thành phố Nam Định phát hiện 1 học sinh trường THCS Trần Bích San, 1 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo và 10 em ở trường THCS Phùng Chí Kiên dương tính với nCoV. Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Nam Định ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chuyển qua hình thức dạy trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch. Cùng ngày, lãnh đạo UBND Đà Nẵng đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục về việc lùi thời gian tổ chức đi học trực tiếp đến ngày 15/11, thay vì 1/11 như dự kiến. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu phức tạp tại nhiều địa phương. Ngoài ra, thành phố đang triển khai tiêm thí điểm cho học sinh vào tuần tới. Vì thế, lịch học được lùi lại để hoàn thành kế hoạch này. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói đây là quyết định khó khăn, thành phố cũng rất cân nhắc vì sự an toàn của học sinh, xã hội. Liên quan ổ dịch xã Thượng Lan, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các trường trên địa bàn nghỉ học tập trung, chuyển qua hình thức trực tuyến từ ngày 28/10, riêng trẻ mầm non nghỉ học từ 26/10. Trẻ ở trường tiểu học và THCS tại xã Việt Tiến cũng tạm ngừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Học sinh các trường khác vẫn tiếp tục học tập trung. Tại xã Thượng Lan, 3 học sinh được xác định mắc Covid-19, 222 trường hợp thuộc diện F1 là học sinh, cán bộ và giáo viên. Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên quyết định trưng dụng 3 trường mầm non Thượng Lan, Tự Lạn, Việt Tiến và trường THCS Thượng Lan làm điểm cách ly tập trung. Huyện Nam Trà My, Quảng Nam, phát hiện 159 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My. Ngoài ra, ngành y tế phát hiện 4 học sinh trường THCS Trà Mai và Tiểu học Kim Đồng có kết quả dương tính. Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện đã quyết định cho học sinh ở các trường có ca mắc Covid-19 nghỉ từ ngày 26/10 cho đến khi có thông báo mới. Tối 26/10, UBND thành phố Hà Giang cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra trước bối cảnh thành phố phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng. Tối cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Giang thông báo cho học sinh trường THPT trên địa bàn nghỉ học từ 27/10. Học sinh trường PTDT Nội trú tỉnh thực hiện ăn, học tại trường. Sở cũng chỉ đạo các trường phối hợp chính quyền địa phương nhằm nắm rõ tình hình sức khỏe giáo viên, học sinh để kịp thời xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm. Nhiệm vụ của ban giám hiệu các trường là tuyên truyền đến phụ huynh, nhắc nhở con em thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đồng thời nhắc phụ huynh quản lý trẻ trong thời gian nghỉ học. Cũng trong ngày 26/10, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tạm dừng kế hoạch cho trẻ trở lại trường từ 1/11. Phòng GD&ĐT huyện Định Quán đã có văn bản thông tin đến các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn về vấn đề này. Việc tạm dừng kế hoạch đi học là do số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện tăng, tổng cộng 47 ca dương tính trên toàn huyện. Trước tình hình này, phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị phương án mới và cơ sở vật chất để đón trẻ trở lại trường, mốc thời gian mới dự kiến là 15/11. Trước đó, huyện Định Quán lên kế hoạch đón trẻ khối 1, 2, 6 đến trường vào ngày 1/11. Đến ngày 8/11, huyện sẽ cho trẻ khối 5 và 9 đi học lại. Học sinh các khối khác tiếp tục học trực tuyến. Trước tình hình 152 học sinh, giáo viên mắc Covid-19, tỉnh Phú Thọ đóng cửa nhiều trường và cho trẻ học trực tuyến. Cụ thể, các trường tại thành phố Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh và 3 xã thuộc huyện Tam Nông (Bắc Sơn, Hương Nộn, Vạn Xuân) cùng xã Phú Hộ, một phần xã Thanh Minh thuộc thị xã Phú Thọ tạm thời đóng cửa. Trong thời gian học sinh không đến lớp, các trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, đồng thời chủ động ôn tập cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp, sở chỉ đạo trường tranh thủ thời gian, cố gắng đẩy nhanh việc dạy kiến thức cơ bản. Ngoài ra, nhà trường, giáo viên, học sinh cần thực hiện tốt thông điệp 5K cùng các biện pháp chống dịch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho biết đến hết tuần này, căn cứ tình hình thực tế, với những khu vực dịch Covid-19 được kiểm soát, học sinh có thể chuyển sang học trực tiếp. Từ sáng 22/10, trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho gần 2.000 học sinh chuyển sang học trực tuyến sau khi phát hiện hai học sinh là F1. Sau khi họp cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long, nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh ngừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến tại nhà. Trong ngày 22/10, thành phố Hạ Long tổ chức phun khử trùng toàn bộ trường, lớp và cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Nhiều địa phương gấp rút chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh Để sớm mở cửa trường học trở lại, các địa phương đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.