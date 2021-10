Nhiều địa phương gấp rút chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh

Để sớm mở cửa trường học trở lại, các địa phương đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Toàn bộ học sinh THPT của TP.HCM đã được tiêm một mũi vaccine Covid-19. Theo lộ trình, thành phố đang tiêm chủng cho học sinh THCS. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước tiêm vaccine cho trẻ em.

Từ tháng 11, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi diễn ra trên toàn quốc. Do đó, ngành giáo dục các địa phương đang gấp rút lên danh sách học sinh, phối hợp ngành y tế để tổ chức tiêm cho các em.

Học sinh TP.HCM được tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.

Đà Nẵng thí điểm tiêm vaccine cho học sinh đầu tháng 11

Trao đổi với Zing, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết để chuẩn bị công tác tiêm vaccine cho học sinh, ngành giáo dục đã thống kê danh sách những em trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

"Danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm phòng Covid-19 đã được các trường gửi cho y tế địa phương. Các trường cũng đã gửi mẫu phiếu cam kết tiêm chủng để phụ huynh tham khảo trước. Tiếp theo, công tác tiêm chủng thế nào sẽ do ngành y tế chủ trì. Các trường học, giáo viên sẽ phối hợp, hỗ trợ hết mình cùng đội ngũ y tế", ông Thành thông tin.

Ở Đà Nẵng, số học sinh trong độ tuổi tiêm chủng khoảng 38.000 em. Các điểm tiêm sẽ do Sở Y tế Đà Nẵng chỉ định. Trước đó, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thông tin thành phố đã yêu cầu sở y tế phối hợp sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho các em từ 15 đến 18 tuổi.

Bộ Y tế đã thống nhất phân bổ thêm cho Đà Nẵng 117.000 liều vaccine Pfizer. Học sinh THPT sẽ được tiêm một mũi vaccine trước khi đi học trực tiếp. Đầu tháng 11, Đà Nẵng sẽ thí điểm tiêm vaccine cho học sinh.

Ban đầu, Đà Nẵng dự kiến tiêm vaccine cho học sinh từ ngày 26/10 đến 29/10, trở lại trường vào ngày 1/11. Sau đó, lịch tiêm phòng cho học sinh dời lại, cộng thêm tình hình dịch bệnh phức tạp, lịch trở lại trường đã hoãn đến ngày 15/11.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, cho biết tất cả giáo viên, nhân viên, cán bộ ngành giáo dục của tỉnh đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện tại, sở đã chỉ đạo các trường lọc danh sách học sinh trong độ tuổi được tiêm phòng Covid-19, cung cấp cho các trung tâm y tế huyện, thành phố, từ đó phối hợp tiêm chủng cho học sinh.

Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đồng Tháp đang lấy ý kiến người dân về việc tiêm vaccine cho học sinh. Ngoài ra, công tác khảo sát ý kiến phụ huynh cũng được các trường, giáo viên chủ nhiệm thực hiện thông qua các nhóm lớp trên mạng xã hội.

Ông Hùng cho hay các trường và giáo viên chủ nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lợi, lưu ý, phản ứng sau tiêm có thể xảy ra cho học sinh, phụ huynh nắm rõ. Phiếu cam kết đồng ý tiêm chủng sẽ được phát cho phụ huynh trước khi họ đưa con đi tiêm.

"Hiện, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh phải học trực tuyến và qua truyền hình. Phần lớn phụ huynh rất mong con sớm tiêm vaccine để được bảo vệ và có thể nhanh chóng đi học lại. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 em trong độ tuổi tiêm chủng", ông Hùng nói.

Học sinh Đà Nẵng sẽ được tới trường từ ngày 15/11. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tiêm vaccine để học sinh an toàn khi tới trường

Nghệ An đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho hay sở đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An, đề nghị phối hợp tham mưu tổ chức tiêm phòng vaccine Covid-19 cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Sở cũng có văn bản gửi UBND tỉnh cho ý kiến về việc triển khai tiêm chủng cho học sinh.

Theo thống kê của sở GD&ĐT, toàn tỉnh Nghệ An có 308.534 học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Trong đó, số học sinh ở bậc THCS là 197.717 em và bậc THPT là 110.817 em. Thành phố Vinh là địa phương có số lượng học sinh nằm trong độ tuổi tiêm chủng đông nhất với gần 35.000 em.

"Các trường đã lên danh sách học sinh được tiêm chủng và phân chia ca tiêm, chủ động các phương án phối hợp lực lượng y tế. Nếu điểm tiêm đặt tại trường học, các trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Trường hợp điểm tiêm đặt tại các trung tâm y tế, trường sẽ có hướng dẫn di chuyển cho học sinh đi tiêm an toàn", ông Thái Văn Thành nói.

Song song với lập danh sách học sinh, trường học đã lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm phòng Covid-19 cho con, em mình. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết các phụ huynh đều đồng thuận và mong con, em mình sớm được tiêm để đảm bảo an toàn.

Bởi tình hình dịch bệnh tại Nghệ An đang phức tạp, một số trường, khu vực sau khi cho học sinh đi học đã ghi nhận ca mắc Covid-19 trong trường học. Do đó, tiêm vaccine cho học sinh là giải pháp giúp phụ huynh yên tâm khi cho con đến trường.

Hiện tại, học sinh ở Nghệ An được đến lớp học trực tiếp, trừ ở thành phố Vinh. Sau khi cho học sinh tới lớp, nhiều trường tại Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 là học sinh. Những trường này đều tạm dừng dạy học trực tiếp.

Ông Phan Đoàn Thái, Sở GD&ĐT Bình Thuận, nói ngành giáo dục và y tế đã phối hợp chuẩn bị sẵn sàng để tiêm chủng cho học sinh nhưng chưa ấn định ngày triển khai vì vaccine được phân bổ chưa về.

Toàn tỉnh có khoảng 120.000 em trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19. Những em trong độ tuổi được tiêm nhưng không đi học sẽ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, lập danh sách.

Tỉnh ưu tiên tiêm cho học sinh lớp 12, sau đó tiêm theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Những em có bệnh nền sẽ được tiêm tại bệnh viện. Điểm tiêm chủng được đặt tại các trường. Nếu trường được trưng dụng làm khu cách ly, địa phương sẽ chọn điểm tiêm khác.

"Những địa bàn vùng xanh như huyện đảo Phú Quý đang tận dụng 'thời gian vàng' để cho học sinh đến trường. Huyện Hàm Tân, Đức Linh cho học sinh tiểu học tới lớp, THCS trở lên học trực tuyến. Học sinh Phan Thiết, La Gi học trực tuyến hoàn toàn", ông Thái thông tin về tình hình dạy học trên địa bàn.