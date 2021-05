Nhiều địa phương dừng vận chuyển hành khách đến TP.HCM

Bình Thuận, Long An, Bạc Liêu... đã dừng vận chuyển hành khách đến TP.HCM để phòng, chống dịch Covi-19.

Từ 27/5 đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 100 ca nhiễm nCoV liên quan đến 2 chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tại địa phương trên, nhiều tỉnh thành phía Nam đã ra thông báo hỏa tốc, dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đến TP.HCM.

Chốt kiểm dịch quốc lộ 50 (giáp tỉnh Long An). Ảnh: Thư Trần.

Sáng 30/5, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến TP.HCM, Long An và các tỉnh, thành có dịch từ 18h ngày 30/5.

UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc ngày 29/5, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các nhà xe, công ty kinh doanh vận tải về việc dừng tất cả xe vận chuyển hành khách TP.HCM vào địa phương từ 0h ngày 30/5.

Chiều 29/5, UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo hỏa tốc về việc kiểm soát chặt chẽ du khách đến tỉnh này để phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội du lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú dừng đón khách đến từ các tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Bắc Ninh, từ ngày 30/5.

Là tỉnh giáp ranh với TP.HCM, tỉnh Long An ghi nhận ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Trước tình hình đó, địa phương này cũng tạm ngưng hoạt động các xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt đi và đến địa bàn tỉnh Long An từ 0h ngày 29.5. Trong đó, 10 tuyến xe buýt kết nối TPHCM và Long An đều phải tạm ngưng hoạt động.

Cách TP.HCM 60 km, tỉnh Tiền Giang cũng đã rốt ráo trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở Giao thông Vận tải tỉnh này đã dừng hoạt động vận tải hành khách đến TP.HCM và tỉnh giáp ranh Long An.

Ngoài ra, các tỉnh thành giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Tây Ninh cũng tăng cường các chốt kiểm tra tại các cửa ngõ, điều tra dịch tễ những người đến từ vùng có nguy cơ cao nhiễm Covid-19. Tỉnh Bình Phước đã cho tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh đi và đến các tỉnh và thành phố trong cả nước, các xe vận chuyển hành khách qua địa bàn tỉnh Bình Phước tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón trả khách.