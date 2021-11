Nhiều địa phương điều chỉnh phương án dạy học trong tuần đầu tháng 11

Một số địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến do dịch trong khi nhiều nơi khác cho học sinh đến trường trở lại. Cả nước còn 20 tỉnh, thành vẫn tạm đóng cửa tất cả trường học.

STT Tên Tỉnh Hình thức tổ chức dạy học 1 An Giang Trực tuyến và qua truyền hình 2 Bà Rịa - Vũng Tàu Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 3 Bắc Giang Trực tiếp và trực tuyến 4 Bắc Kạn Trực tiếp 5 Bạc Liêu Trực tuyến và qua truyền hình 6 Bắc Ninh Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 7 Bến Tre Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 8 Bình Định Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 9 Bình Dương Trực tuyến và qua truyền hình 10 Bình Phước Trực tuyến và qua truyền hình 11 Bình Thuận Trực tuyến và qua truyền hình 12 Cà Mau Trực tuyến và qua truyền hình 13 Cần Thơ Trực tuyến và qua truyền hình 14 Cao Bằng Trực tiếp 15 Đà Nẵng Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 16 Đắk Lắk Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 17 Đắk Nông Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 18 Điện Biên Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 19 Đồng Nai Trực tuyến và qua truyền hình 20 Đồng Tháp Trực tuyến và qua truyền hình 21 Gia Lai Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 22 Hà Giang Nghỉ học từ 1/11 đến 13/11 23 Hà Nam Trực tuyến và qua truyền hình 24 Hà Nội Trực tuyến và qua truyền hình 25 Hà Tĩnh Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 26 Hải Dương Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 27 Hải Phòng Trực tiếp (một số trường tạm cho học sinh nghỉ học) 28 Hậu Giang Trực tuyến và qua truyền hình 29 Hòa Bình Trực tiếp 30 Hưng Yên Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 31 Khánh Hòa Trực tiếp 32 Kiên Giang Trực tuyến và qua truyền hình 33 Kon Tum Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 34 Lai Châu Trực tiếp 35 Lâm Đồng Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 36 Lạng Sơn Trực tiếp 37 Lào Cai Trực tiếp, học sinh một số trường tạm nghỉ học 38 Long An Trực tuyến và qua truyền hình 39 Nam Định Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 40 Nghệ An Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 41 Ninh Bình Trực tiếp 42 Ninh Thuận Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 43 Phú Thọ Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 44 Phú Yên Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 45 Quảng Bình Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 46 Quảng Nam Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 47 Quảng Ngãi Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 48 Quảng Ninh Trực tiếp (trừ trường THPT Hòn Gai học trực tuyến) 49 Quảng Trị Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 50 Sóc Trăng Trực tuyến và qua truyền hình 51 Sơn La Trực tiếp 52 Tây Ninh Trực tuyến và qua truyền hình 53 Thái Bình Trực tiếp 54 Thái Nguyên Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 55 Thanh Hóa Trực tiếp (trừ các trường ở 7 xã thuộc Nghi Sơn) 56 Thừa Thiên - Huế Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 57 Tiền Giang Trực tuyến và qua truyền hình 58 TP.HCM Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 59 Trà Vinh Trực tuyến và qua truyền hình 60 Tuyên Quang Trực tiếp 61 Vĩnh Long Trực tuyến và qua truyền hình 62 Vĩnh Phúc Trực tiếp kết hợp trực tuyến và qua truyền hình 63 Yên Bái Trực tiếp

Ngày 4/11, UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, ra công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, học sinh lớp 1 tại các trường trên địa bàn chuyển sang học trực tuyến.

Tại Bắc Giang, từ ngày 1/11, toàn bộ học sinh các trường học trên địa bàn huyện Việt Yên tạm dừng đến trường. Trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Học sinh mầm non nghỉ học.

Ở huyện Yên Thế, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, các trường THPT Yên Thế, THPT Mỏ Trạng, THPT Bố Hạ, Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế, cơ sở mầm non độc lập tư thục trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường từ ngày 3/11. Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện được phép tổ chức dạy, học trực tiếp.

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) triển khai phương án dạy học trực tuyến từ ngày 5/11.

Tại Bắc Ninh, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ và một số phường như Vân Dương, Nam Sơn ở thành phố Bắc Ninh chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 1/11.

Tính đến ngày 2/11, toàn tỉnh Bến Tre chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 huyện Thạnh Phú học trực tiếp tại trường. 8 huyện, thành phố còn lại tiếp tục dạy trực tuyến các khối lớp.

Tại Bình Định, một số địa phương tạm dừng việc dạy học khẩn cấp ở nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS do dịch. 10 trường THPT cũng chuyển sang dạy học trực tuyến.

Riêng tại Quy Nhơn (Bình Định), các trường tiểu học, THCS tại xã Phước Mỹ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 8/11. Các trường tiểu học, THCS còn lại tiếp tục dạy học trực tuyến. Từ ngày 15/11, toàn bộ trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và khối trường mầm non tổ chức dạy học trực tiếp.

Tại Cà Mau, từ ngày 25/10, 18 trường thuộc địa bàn 2 huyện Đầm Dơi và Thới Bình tổ chức dạy học trực tiếp. Tuy nhiên, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, sau đó, sở GD&ĐT ra công văn dừng việc dạy học trực tiếp tại các trường này từ ngày 2/11.

Trong nửa cuối tháng 10, Đà Nẵng đã cho học sinh một số trường chuyển sang học trực tiếp. Dự kiến, học sinh toàn thành phố sẽ đến trường từ 15/11.

Tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk, từ ngày 5/11, trẻ mầm non, mẫu giáo nghỉ học từ ngày 5/11 đến khi có thông báo mới. Học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chuyển sáng học từ xa theo các phương án mà trường xây dựng.

Tại Điện Biên, 25 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 8 xã thuộc huyện Điện Biên cho tạm dừng đến trường từ ngày 2/11. Trẻ mầm non nghỉ học trong khi học sinh tiểu học, THCS chuyển sang học trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.

Tại Hà Nội, học sinh lớp 5, 6, 9, 10, 12 tại 18 huyện, thị xã có thể trở lại trường từ ngày 8/11.

Ngày 5/11, gần 27.000 học sinh ở TP Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh chuyển sang học trực tuyến do dịch Covid-19.

Tại Hải Dương, từ 3/11, gần 11.000 học sinh ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn tạm dừng đến trường do có học sinh là F1, F2. Trẻ mầm non nghỉ học, học sinh phổ thông chuyển sang học trực tuyến.

Tại Hải Phòng, học sinh các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã An Đồng (huyện An Dương) nghỉ học trong sáng 5/11 để lấy mẫu xét nghiệm vì hai học sinh tiểu học nghi mắc Covid-19.

UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, yêu cầu các trường học trên địa bàn tạm dừng việc dạy học trực tiếp. Tại huyện Văn Bàn, các trường học trên địa bàn các xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy, Khánh Yên Thượng, Làng Giàng, Hòa Mạc và thị trấn Khánh Yên tạm dừng việc dạy và học trực tiếp từ ngày 5/11 đến khi có thông báo mới.

Tại Phú Yên, từ 1/11, 23 trường tiểu học và THCS ở một số xã, thị trấn thuộc huyện Sông Hinh cho học sinh lớp 5 và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp.

Từ 1/11, học sinh các cấp tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tiếp.

Ngày 2/11, UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng cho học sinh đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Tại Thanh Hóa, học sinh 3 cấp học trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Nghi Sơn tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch.

Từ 29/10, 11 trường ở huyện Sông Lô, 44 trường trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chuyển sang dạy học trực tuyến.